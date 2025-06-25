Удары США по Ирану не уничтожили ядерную программу Тегерана, лишь отбросили ее на месяцы - CNN
Киев • УНН
Военные удары США по ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана. Разведка США считает, что удары лишь отложили ее на несколько месяцев, а запасы обогащенного урана и центрифуги остались преимущественно целыми.
Военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, о которых рассказали три неназванных лица, осведомленные с вопросом, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что оценка, подготовленная разведывательным подразделением Пентагона, основана на анализе боевых убытков, нанесенных Ирану.
Ранние выводы противоречат неоднократным заявлениям президента Дональда Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" ядерные обогатительные объекты Ирана. Министр обороны Пит Гегсет также заявил в воскресенье, что ядерные амбиции Ирана "были уничтожены"
По словам собеседников СМИ, запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены, при этом центрифуги в основном "целы".
Согласно оценкам, США отбросили их, вероятно, максимум на несколько месяцев назад
Также указывается, что Белый дом признал существование соответствующих оценок разведки, но заявил, что не согласен с ними.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.
Впоследствии вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран больше не в состоянии создавать ядерное оружие после того, как удары США разрушили его инфраструктуру.
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за прекращение огня между Израилем и Ираном – Fox News24.06.25, 19:35 • 4602 просмотра