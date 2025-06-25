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Удары США по Ирану не уничтожили ядерную программу Тегерана, лишь отбросили ее на месяцы - CNN

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Военные удары США по ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана. Разведка США считает, что удары лишь отложили ее на несколько месяцев, а запасы обогащенного урана и центрифуги остались преимущественно целыми.

Удары США по Ирану не уничтожили ядерную программу Тегерана, лишь отбросили ее на месяцы - CNN

Военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, о которых рассказали три неназванных лица, осведомленные с вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оценка, подготовленная разведывательным подразделением Пентагона, основана на анализе боевых убытков, нанесенных Ирану.

Ранние выводы противоречат неоднократным заявлениям президента Дональда Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" ядерные обогатительные объекты Ирана. Министр обороны Пит Гегсет также заявил в воскресенье, что ядерные амбиции Ирана "были уничтожены"

- пишет издание.

По словам собеседников СМИ, запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены, при этом центрифуги в основном "целы".

Согласно оценкам, США отбросили их, вероятно, максимум на несколько месяцев назад

- цитирует издание один из своих источников.

Также указывается, что Белый дом признал существование соответствующих оценок разведки, но заявил, что не согласен с ними.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.

Впоследствии вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран больше не в состоянии создавать ядерное оружие после того, как удары США разрушили его инфраструктуру.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за прекращение огня между Израилем и Ираном – Fox News24.06.25, 19:35 • 4602 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Израиль
Джей Ди Вэнс
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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