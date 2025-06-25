Удары США по Ирану не уничтожили ядерную программу Тегерана, лишь отбросили ее на месяцы - CNN

Военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, о которых рассказали три неназванных лица, осведомленные с вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оценка, подготовленная разведывательным подразделением Пентагона, основана на анализе боевых убытков, нанесенных Ирану.

Ранние выводы противоречат неоднократным заявлениям президента Дональда Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" ядерные обогатительные объекты Ирана. Министр обороны Пит Гегсет также заявил в воскресенье, что ядерные амбиции Ирана "были уничтожены" - пишет издание.

По словам собеседников СМИ, запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены, при этом центрифуги в основном "целы".

Согласно оценкам, США отбросили их, вероятно, максимум на несколько месяцев назад - цитирует издание один из своих источников.

Также указывается, что Белый дом признал существование соответствующих оценок разведки, но заявил, что не согласен с ними.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.

Впоследствии вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран больше не в состоянии создавать ядерное оружие после того, как удары США разрушили его инфраструктуру.

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