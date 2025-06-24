Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за прекращение огня между Израилем и Ираном – Fox News

Член Палаты представителей Бадди Картер, республиканец от штата Джорджия, написал в Комитет Нобелевской премии мира, заявив, что глава Белого дома Дональд Трамп сыграл "чрезвычайную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете". Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Трамп объявил, что "12-дневная война" закончилась поздно в понедельник днем прекращением огня, которое должно было вступить в силу в ночь на вторник. Таким образом война якобы закончилась чуть более чем через неделю после того, как Израиль впервые нанес превентивный удар по Ирану, утверждая, что Тегеран опасно близок к получению ядерного оружия.

В течение следующих дней две страны обменялись ракетными ударами, а в течение выходных США нанесли собственные авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

В понедельник Иран ответил ракетным ударом по американской авиабазе в Катаре, но предупредил об этом заранее официальных лиц США и Катара. О пострадавших в результате этой атаки не сообщалось.

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Влияние президента Трампа сыграло важную роль в быстром достижении соглашения, которое многие считали невозможным. Президент Трамп также предпринял смелые, решительные меры, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и обеспечить, чтобы крупнейший в мире государственный спонсор терроризма оставался неспособным получить ядерное оружие – написал Картер в своем письме.

Он заявил, что лидерство Трампа во время кризиса "является примером тех самых идеалов, которые стремится признать Нобелевская премия мира: стремление к миру, предотвращение войны и продвижение международной гармонии. В регионе, страдающем от исторической вражды и политической нестабильности, такой прорыв требует как мужества, так и ясности ума".

Президент Трамп продемонстрировал и то, и другое, предлагая миру редкий проблеск надежды. По этим причинам я с уважением представляю эту номинацию Дональда Дж. Трампа, 47-го президента Соединенных Штатов, на Нобелевскую премию мира – закончил Картер.

Дополнение

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что Президент США Дональд Трамп заинтересован завершить войну в Украине, поскольку он имеет амбицию получить Нобелевскую премию мира. По его словам, это возможно только с прекращением этой войны.

"Если пересмотреть встречу в Овальном кабинете, он очень четко определил свою позицию. Он говорит: я – посредник. Он ни на чьей стороне. Говорит: я – посредник, я хочу и могу вам помочь разными способами... Он все равно, я думаю, имеет мотив получить Нобелевскую премию мира, а это возможно только в той ситуации, если действительно закончить войну в Украине" - сказал Резников.