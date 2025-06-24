Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за прекращение огня между Израилем и Ираном – Fox News

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
14:05 • 13591 просмотра
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
12:48 • 33952 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 59359 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 96852 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 106220 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
24 июня, 07:34 • 85159 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 63157 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 67820 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 60925 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 325849 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
57%
745мм
Популярные новости
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть24 июня, 08:36 • 99484 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 126281 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 92566 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков11:50 • 50014 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 43812 просмотра
публикации
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”15:24 • 16715 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 44965 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков11:50 • 51157 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 93690 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 127417 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Элон Маск
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Гаага
Соединённые Штаты
Иран
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом14:38 • 12688 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"11:51 • 21455 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 106731 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 184846 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 306603 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
ЧатГПТ
Вашингтон Пост
Нью-Йорк Таймс

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за прекращение огня между Израилем и Ираном – Fox News

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за прекращение огня между Израилем и Ираном – Fox News

Член Палаты представителей Бадди Картер, республиканец от штата Джорджия, написал в Комитет Нобелевской премии мира, заявив, что глава Белого дома Дональд Трамп сыграл "чрезвычайную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете". Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Трамп объявил, что "12-дневная война" закончилась поздно в понедельник днем прекращением огня, которое должно было вступить в силу в ночь на вторник. Таким образом война якобы закончилась чуть более чем через неделю после того, как Израиль впервые нанес превентивный удар по Ирану, утверждая, что Тегеран опасно близок к получению ядерного оружия.

В течение следующих дней две страны обменялись ракетными ударами, а в течение выходных США нанесли собственные авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

В понедельник Иран ответил ракетным ударом по американской авиабазе в Катаре, но предупредил об этом заранее официальных лиц США и Катара. О пострадавших в результате этой атаки не сообщалось.

Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира21.06.25, 12:08 • 3786 просмотров

Влияние президента Трампа сыграло важную роль в быстром достижении соглашения, которое многие считали невозможным. Президент Трамп также предпринял смелые, решительные меры, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и обеспечить, чтобы крупнейший в мире государственный спонсор терроризма оставался неспособным получить ядерное оружие 

– написал Картер в своем письме.

Он заявил, что лидерство Трампа во время кризиса "является примером тех самых идеалов, которые стремится признать Нобелевская премия мира: стремление к миру, предотвращение войны и продвижение международной гармонии. В регионе, страдающем от исторической вражды и политической нестабильности, такой прорыв требует как мужества, так и ясности ума".

Президент Трамп продемонстрировал и то, и другое, предлагая миру редкий проблеск надежды. По этим причинам я с уважением представляю эту номинацию Дональда Дж. Трампа, 47-го президента Соединенных Штатов, на Нобелевскую премию мира 

– закончил Картер.

Дополнение

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что Президент США Дональд Трамп заинтересован завершить войну в Украине, поскольку он имеет амбицию получить Нобелевскую премию мира. По его словам, это возможно только с прекращением этой войны.

"Если пересмотреть встречу в Овальном кабинете, он очень четко определил свою позицию. Он говорит: я – посредник. Он ни на чьей стороне. Говорит: я – посредник, я хочу и могу вам помочь разными способами... Он все равно, я думаю, имеет мотив получить Нобелевскую премию мира, а это возможно только в той ситуации, если действительно закончить войну в Украине" - сказал Резников.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Джорджия (штат США)
Алексей Резников
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Катар
Украина
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9