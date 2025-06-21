Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана выдвинуло президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, о чем сообщило в распространенном в субботу заявлении, пишет News.

Правительство Пакистана рекомендует президента Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года - сообщили в правительстве Пакистана.

Выдвижение в Исламабаде объяснили "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

"В момент обострения региональной нестабильности президент Трамп продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость посредством прочного дипломатического взаимодействия как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что деэскалировало быстро ухудшающуюся ситуацию, в конечном итоге обеспечив прекращение огня и предотвратив более широкий конфликт между двумя ядерными державами, который имел бы катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами. Это вмешательство является свидетельством его роли настоящего миротворца и его приверженности разрешению конфликтов путем диалога", - говорится в заявлении пакистанского правительства.

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня - Трамп

Дополнение

Несколькими днями ранее, как пишет Al Jazzera, премьер-министр Индии Нарендра Моди четко дал понять президенту США Дональду Трампу, что прекращение огня между Индией и Пакистаном после четырехдневного конфликта в мае было достигнуто путем переговоров между военными представителями двух сторон, а не при посредничестве США, о чем заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

"Премьер-министр Моди ясно сказал президенту Трампу, что в этот период не было никаких разговоров на любой стадии по таким вопросам, как торговое соглашение между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном", - заявил Мисри в заявлении для прессы в среду.

"Переговоры о прекращении военных действий состоялись непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана. Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия не принимала посредничества в прошлом и никогда не согласится", - сказал он.

Как пояснило BBC слова высокопоставленного дипломата Индии, Моди сказал Трампу, что Дели никогда не согласится на посредничество третьей стороны с Пакистаном в вопросе Кашмира.

Трамп неоднократно предлагал стать посредником между Индией и Пакистаном в решении "кашмирского вопроса" после четырехдневного конфликта между ядерными соседями в мае.

В то же время в заявлении о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира правительство Пакистана отметило, что "признает и очень восхищается искренними предложениями президента Трампа помочь разрешить давний спор по Джамму и Кашмиру между Индией и Пакистаном - проблему, которая лежит в основе региональной нестабильности". "Длительный мир в Южной Азии будет оставаться недостижимым до выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Джамму и Кашмиру", - заявили в правительстве Пакистана.