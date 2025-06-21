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Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его "ключевое лидерство" в деэскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Однако Индия отрицает посредничество США, утверждая, что прекращение огня было достигнуто прямыми переговорами.

Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана выдвинуло президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, о чем сообщило в распространенном в субботу заявлении, пишет News.

Правительство Пакистана рекомендует президента Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

- сообщили в правительстве Пакистана.

Выдвижение в Исламабаде объяснили "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

"В момент обострения региональной нестабильности президент Трамп продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость посредством прочного дипломатического взаимодействия как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что деэскалировало быстро ухудшающуюся ситуацию, в конечном итоге обеспечив прекращение огня и предотвратив более широкий конфликт между двумя ядерными державами, который имел бы катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами. Это вмешательство является свидетельством его роли настоящего миротворца и его приверженности разрешению конфликтов путем диалога", - говорится в заявлении пакистанского правительства.

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня - Трамп10.05.25, 15:11 • 6044 просмотра

Дополнение

Несколькими днями ранее, как пишет Al Jazzera, премьер-министр Индии Нарендра Моди четко дал понять президенту США Дональду Трампу, что прекращение огня между Индией и Пакистаном после четырехдневного конфликта в мае было достигнуто путем переговоров между военными представителями двух сторон, а не при посредничестве США, о чем заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

"Премьер-министр Моди ясно сказал президенту Трампу, что в этот период не было никаких разговоров на любой стадии по таким вопросам, как торговое соглашение между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном", - заявил Мисри в заявлении для прессы в среду.

"Переговоры о прекращении военных действий состоялись непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана. Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия не принимала посредничества в прошлом и никогда не согласится", - сказал он.

Как пояснило BBC слова высокопоставленного дипломата Индии, Моди сказал Трампу, что Дели никогда не согласится на посредничество третьей стороны с Пакистаном в вопросе Кашмира.

Трамп неоднократно предлагал стать посредником между Индией и Пакистаном в решении "кашмирского вопроса" после четырехдневного конфликта между ядерными соседями в мае.

В то же время в заявлении о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира правительство Пакистана отметило, что "признает и очень восхищается искренними предложениями президента Трампа помочь разрешить давний спор по Джамму и Кашмиру между Индией и Пакистаном - проблему, которая лежит в основе региональной нестабильности". "Длительный мир в Южной Азии будет оставаться недостижимым до выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Джамму и Кашмиру", - заявили в правительстве Пакистана.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Нью-Дели
Исламабад
Дональд Трамп
Индия
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