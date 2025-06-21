Уряд Пакистану висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Уряд Пакистану висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, про що повідомив у поширеній у суботу заяві, пише УНН.

Уряд Пакистану рекомендує президента Дональда Дж. Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року - повідомили в уряді Пакистану.

Висування в Ісламабаді пояснили "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої кризи між Індією та Пакистаном".

"У момент загострення регіональної нестабільності президент Трамп продемонстрував велику стратегічну далекоглядність і видатну державну мудрість за допомогою міцної дипломатичної взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що деескалювало ситуацію, що швидко погіршувалася, зрештою забезпечивши припинення вогню та запобігши ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би катастрофічні наслідки для мільйонів людей у ​​регіоні та за його межами. Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його прихильності до вирішення конфліктів шляхом діалогу", - ідеться у заяві пакистанського уряду.

Індія та Пакистан домовились про припинення вогню - Трамп

Доповнення

Кількома днями раніше, як пише Al Jazzera, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді чітко дав зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що припинення вогню між Індією та Пакистаном після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто шляхом переговорів між військовими представниками двох сторін, а не за посередництва США, про що заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі.

"Прем'єр-міністр Моді ясно сказав президенту Трампу, що в цей період не було жодних розмов на будь-якій стадії з таких питань, як торговельна угода між Індією та США або посередництво США між Індією та Пакистаном", - заявив Місрі у заяві для преси в середу.

"Переговори про припинення військових дій відбулися безпосередньо між Індією та Пакистаном через існуючі військові канали та за наполяганням Пакистану. Прем'єр-міністр Моді підкреслив, що Індія не приймала посередництва в минулому і ніколи не погодиться", - сказав він.

Як пояснило BBC слова високопоставленого дипломата Індії, Моді сказав Трампу, що Делі ніколи не погодиться на посередництво третьої сторони з Пакистаном у питанні Кашміру.

Трамп неодноразово пропонував стати посередником між Індією та Пакистаном у вирішенні "кашмірського питання" після чотириденного конфлікту між ядерними сусідами в травні.

Водночас у заяві про висування Трампа на Нобелівську премію миру уряд Пакистану зазначив, що "визнає та дуже захоплюється щирими пропозиціями президента Трампа допомогти вирішити давню суперечку щодо Джамму та Кашміру між Індією та Пакистаном - проблему, яка лежить в основі регіональної нестабільності". "Тривалий мир у Південній Азії залишатиметься недосяжним до виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Джамму та Кашміру", - заявили в уряді Пакистану.