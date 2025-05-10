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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2472 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Індія та Пакистан домовились про припинення вогню - Трамп

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія і Пакистан домовились про повне припинення вогню. Це сталося після переговорів за посередництва Сполучених Штатів.

Індія та Пакистан домовились про припинення вогню - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія і Пакистан домовились про повне припинення вогню. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд і великий розум

 - написав президент США.

Контекст

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його обидві країни вважають своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Нещодавно у регіоні Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб. Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.

Індія і Пакистан оголосили про взаємне припинення віз і депортацію певних категорій громадян зі свої територій.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилась після того, 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені.

МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії. У МЗС Індії відреагували на дії Пакистану: там заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.

Також УНН повідомляв, що між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, в якому брали участь 125 винищувачів. При цьому літак жодної зі сторін не виходив за межі повітряного простору своєї країни.

У суботу, 10 травня, Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції "Bunyan un Marsoos" у відповідь на дії з боку Індії.

Євген Устименко

Євген Устименко

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