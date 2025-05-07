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Шахед-136

Удари Індії по Пакистану: очільник МЗС Вікрам Місрі назвав причину операції "Сіндур"

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Міністр закордонних справ Індії заявив, що Пакистан є притулком для терористів. Індія завдала ракетних ударів, щоб зупинити заплановані атаки терористів.

Удари Індії по Пакистану: очільник МЗС Вікрам Місрі назвав причину операції "Сіндур"

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі прокоментував удари по Пакистану, які стались нещодавно. Про це повідомляє Hindustan Times, передає УНН.

Деталі

Під час пресконференції очільник МЗС заявив, що Пакистан не зробив нічого для ліквідації терористичних угрупувань, що діють з його території, і "зарекомендував себе у світі як притулок для терористів".

Натомість Ісламабад обмежився лише запереченнями та звинуваченнями, заявив Вікрам Місрі. За його словами, індійська розвідка отримала інформацію про подальші заплановані атаки з боку терористів на території Пакистану.

Ми вважали за необхідне зупинити їх і відбити. Сьогодні вранці Індія скористалася своїм правом на демонтаж терористичної інфраструктури

 – заявив міністр закордонних справ Індії.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів".

У середу, 7 травня, влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків. Водночас, Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.

Пізніше МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії.

Євген Устименко

Євген Устименко

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