Удары Индии по Пакистану: глава МИД Викрам Мисри назвал причину операции "Синдур"
Киев • УНН
Министр иностранных дел Индии заявил, что Пакистан является убежищем для террористов. Индия нанесла ракетные удары, чтобы остановить запланированные атаки террористов.
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри прокомментировал удары по Пакистану, которые произошли недавно. Об этом сообщает Hindustan Times, передает УНН.
Детали
Во время пресс-конференции глава МИД заявил, что Пакистан не сделал ничего для ликвидации террористических группировок, действующих с его территории, и "зарекомендовал себя в мире как убежище для террористов".
Вместо этого Исламабад ограничился только отрицаниями и обвинениями, заявил Викрам Мисри. По его словам, индийская разведка получила информацию о дальнейших запланированных атаках со стороны террористов на территории Пакистана.
Мы сочли необходимым остановить их и отбить. Сегодня утром Индия воспользовалась своим правом на демонтаж террористической инфраструктуры
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов".
В среду, 7 мая, власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены, Также Исламабад сообщил, что сбиты пять индийских самолетов. В то же время, Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.
Позже МИД Пакистана вызвало индийского поверенного и выразило ему протест из-за боевых действий.