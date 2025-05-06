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Шахед-136

Індія завдала ракетних ударів по Пакистану

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Індійські війська завдали ударів по інфраструктурі терористів у Пакистані та Пакистансько-окупованому Джамму і Кашмір. Пакистан закрив свій повітряний простір на 48 годин.

Індія завдала ракетних ударів по Пакистану

Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times of India.

Деталі

Зазначається, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", "завдавши ударів по інфраструктурі терористів у Пакистані". Удари були завдані по території Пакистану та Пакистансько-окупованому Джамму і Кашмір.

Інформацію про авіаудари згодом підтвердили в Армії Індії.

"Правосуддя відбулося. Jai Hind" (Слава Індії - ред.)

- йдеться у повідомленні індійських збройних сил у соцмережі Х.

Згодом стало відомо, що Пакистан закрив повітряний простір на 48 годин, скасувавши всі авіарейси.

Нагадаємо

Наприкінці квітня між Індією й Пакистаном відбулись зіткнення вздовж кордону.

До цього міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі.

22 квітня у регіоні Кашмір бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17. У відповідь Індія заборонила громадянам Пакистану в’їзд за спеціальними візами, а всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата.

Індія проведе загальні навчання з цивільної оборони на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном06.05.25, 17:02 • 5054 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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