Індія завдала ракетних ударів по Пакистану
Київ • УНН
Індійські війська завдали ударів по інфраструктурі терористів у Пакистані та Пакистансько-окупованому Джамму і Кашмір. Пакистан закрив свій повітряний простір на 48 годин.
Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times of India.
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Зазначається, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", "завдавши ударів по інфраструктурі терористів у Пакистані". Удари були завдані по території Пакистану та Пакистансько-окупованому Джамму і Кашмір.
Інформацію про авіаудари згодом підтвердили в Армії Індії.
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Згодом стало відомо, що Пакистан закрив повітряний простір на 48 годин, скасувавши всі авіарейси.
Нагадаємо
Наприкінці квітня між Індією й Пакистаном відбулись зіткнення вздовж кордону.
До цього міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі.
22 квітня у регіоні Кашмір бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17. У відповідь Індія заборонила громадянам Пакистану в’їзд за спеціальними візами, а всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата.
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