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Индия нанесла ракетные удары по Пакистану

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Индийские войска нанесли удары по инфраструктуре террористов в Пакистане и Пакистанско-оккупированном Джамму и Кашмир. Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов.

Индия нанесла ракетные удары по Пакистану

Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of India.

Детали

Отмечается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", "нанеся удары по инфраструктуре террористов в Пакистане". Удары были нанесены по территории Пакистана и Пакистанско-оккупированному Джамму и Кашмир.

Информацию об авиаударах впоследствии подтвердили в Армии Индии.

"Правосудие свершилось. Jai Hind" (Слава Индии - ред.)

- говорится в сообщении индийских вооруженных сил в соцсети Х.

Впоследствии стало известно, что Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов, отменив все авиарейсы.

Напомним

В конце апреля между Индией и Пакистаном произошли столкновения вдоль границы.

До этого министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение соседней Индии неизбежно после атаки пакистанских боевиков на туристов в Кашмире.

22 апреля в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранителей, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.

Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном06.05.25, 17:02 • 5026 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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