Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном

В рамках масштабной подготовки к возможной полномасштабной войне с Пакистаном, правительство Индии развернуло общенациональную проверку системы гражданской обороны. Чиновников обязали развернуть тренировки для гражданского населения. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

В письме, направленном властям всех штатов и территорий страны, Министерство внутренних дел Индии приказало провести обучение для оценки готовности населения к конфликту. В 244 округах, определенных как округа первой линии обороны, поскольку они находятся недалеко от границы или побережья или из-за других предполагаемых уязвимостей, все села должны провести обучение, говорится в письме.

Согласно правительственному распоряжению, чиновники на местах должны проверить работу сирен воздушной тревоги и провести обучение для гражданского населения алгоритмам действий в случае отключения электроэнергии и эвакуации.

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Подобные учения уже провели вблизи границы в Кашмире. Школьников тренировали спускаться в укрытие, приседать или ложиться за препятствия, если бомбардировка застала на улице. Люди чистили бункеры, а спецслужбы проверяли альтернативные источники связи и информирования населения.

Нирмал Кумар Сингх, 87-летний отставной старший офицер полиции заметил, что такие учения проводились во время войны между Индией и Китаем в 1960-х годах и накануне войны между Индией и Пакистаном в 1971 году.

Дополнение

Напряженность между ядерными странами, которые уже вели несколько войн в прошлом, обострилась после теракта в конце прошлого месяца, в результате которого погибли 26 человек в контролируемой Индией части Кашмира, гималайского региона, который долгое время был предметом спора между двумя соседями. Индия обвиняет Пакистан в причастности к теракту, что Пакистан отрицает.

Индия выступает за нанесение военных ударов по так называемым хранилищам террористов в Пакистане и пригрозила серией карательных актов. Пакистан пообещал ответить зеркально на любые военные действия со стороны Индии.

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Вдоль границы стран в последние дни вспыхнули перестрелки из стрелкового оружия. В правительстве Индии уверены, что по Пакистану неминуемо. Премьер-министр Нарендра Моди неоднократно встречался со своими военными лидерами, а его чиновники продолжают публично говорить о принятии мер против Пакистана.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что напряженность между Индией и Пакистаном "находится на самом высоком уровне за последние годы" и призвал к сдержанности возможных проявлений агрессии.

Нацеливание на гражданских лиц является неприемлемым, и виновные должны быть привлечены к ответственности надежными и законными способами Важно избегать военной конфронтации, которая может легко выйти из-под контроля, особенно в это критическое время - сказал Гутерриш в понедельник.

Напомним

Военно-воздушные силы Индии приведены в полную боеготовность на западной границе на фоне обострения отношений с Пакистаном. На передовых базах развернуты современные истребители и активирована ПВО.