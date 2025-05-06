Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном

$41.600.11
47.190.13
ukenru
С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта
Эксклюзив
13:27 • 8440 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

12:34 • 17271 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

11:40 • 42580 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
10:24 • 35840 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
09:43 • 74657 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

08:22 • 51537 просмотра

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 53599 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 100133 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 04:48 • 48184 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
6 мая, 04:00 • 41180 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+13°
2.5м/с
55%
749 мм
Популярные новости

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 73444 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 55597 просмотра

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

6 мая, 08:09 • 50167 просмотра

Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

08:32 • 14565 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 35865 просмотра
публикации

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

11:40 • 42568 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

09:43 • 74646 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 100126 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 122583 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 207160 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

13:46 • 1630 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 36043 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 55768 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 73599 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 29039 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Индия проводит общенациональные учения по гражданской обороне из-за обострения конфликта с Пакистаном. Власти проверяют сирены, проводят учения по эвакуации и действиям при отключении электроэнергии.

Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном

В рамках масштабной подготовки к возможной полномасштабной войне с Пакистаном, правительство Индии развернуло общенациональную проверку системы гражданской обороны. Чиновников обязали развернуть тренировки для гражданского населения. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

В письме, направленном властям всех штатов и территорий страны, Министерство внутренних дел Индии приказало провести обучение для оценки готовности населения к конфликту. В 244 округах, определенных как округа первой линии обороны, поскольку они находятся недалеко от границы или побережья или из-за других предполагаемых уязвимостей, все села должны провести обучение, говорится в письме.

Согласно правительственному распоряжению, чиновники на местах должны проверить работу сирен воздушной тревоги и провести обучение для гражданского населения алгоритмам действий в случае отключения электроэнергии и эвакуации.

Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар05.05.25, 11:18 • 10606 просмотров

Подобные учения уже провели вблизи границы в Кашмире. Школьников тренировали спускаться в укрытие, приседать или ложиться за препятствия, если бомбардировка застала на улице. Люди чистили бункеры, а спецслужбы проверяли альтернативные источники связи и информирования населения.

Нирмал Кумар Сингх, 87-летний отставной старший офицер полиции заметил, что такие учения проводились во время войны между Индией и Китаем в 1960-х годах и накануне войны между Индией и Пакистаном в 1971 году.

Дополнение

Напряженность между ядерными странами, которые уже вели несколько войн в прошлом, обострилась после теракта в конце прошлого месяца, в результате которого погибли 26 человек в контролируемой Индией части Кашмира, гималайского региона, который долгое время был предметом спора между двумя соседями. Индия обвиняет Пакистан в причастности к теракту, что Пакистан отрицает.

Индия выступает за нанесение военных ударов по так называемым хранилищам террористов в Пакистане и пригрозила серией карательных актов. Пакистан пообещал ответить зеркально на любые военные действия со стороны Индии.

Пакистан провел испытания высокоточной ракеты дальностью 120 км05.05.25, 14:08 • 6602 просмотра

Вдоль границы стран в последние дни вспыхнули перестрелки из стрелкового оружия. В правительстве Индии уверены, что по Пакистану неминуемо. Премьер-министр Нарендра Моди неоднократно встречался со своими военными лидерами, а его чиновники продолжают публично говорить о принятии мер против Пакистана.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что напряженность между Индией и Пакистаном "находится на самом высоком уровне за последние годы" и призвал к сдержанности возможных проявлений агрессии.

Нацеливание на гражданских лиц является неприемлемым, и виновные должны быть привлечены к ответственности надежными и законными способами Важно избегать военной конфронтации, которая может легко выйти из-под контроля, особенно в это критическое время

- сказал Гутерриш в понедельник.

Напомним

Военно-воздушные силы Индии приведены в полную боеготовность на западной границе на фоне обострения отношений с Пакистаном. На передовых базах развернуты современные истребители и активирована ПВО.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Нью-Йорк Таймс
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Индия
Нарендра Моди
Пакистан
Brent
$61.74
Bitcoin
$93,942.40
S&P 500
$5,595.13
Tesla
$273.02
Газ TTF
$34.63
Золото
$3,399.71
Ethereum
$1,775.28