Пакистан провел испытания высокоточной ракеты дальностью 120 км
Киев • УНН
Пакистан успешно испытал ракету класса "земля-земля" дальностью 120 км на фоне напряженности с Индией. Целью было обеспечение готовности войск и проверка навигационной системы ракеты.
На фоне обострения напряженности с Индией Пакистан провел второе ракетное испытание. Передает УНН со ссылкой на EFE.
Детали
Пакистан в понедельник успешно провел испытания высокоточной ракеты класса "земля-земля" дальностью 120 км "для обеспечения оперативной готовности войск" на фоне эскалации напряженности в отношениях с Индией.
Сегодня Пакистан успешно провел учебный запуск ракеты класса "земля-земля" серии FATAH дальностью 120 км в рамках программы Ex INDUS
Премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что оборона Пакистана "в надежных руках", целью которого, по словам армии, была "подготовка" войск и, в частности, "проверка усовершенствованной навигационной системы ракеты и ее точности".
Справка
Пакистанская армия уже осуществила испытательный запуск ракеты класса "земля-земля" "с дальностью полета 450 километров" в субботу, не уточняя место проведения учений.
Напомним
Индия обвиняет Пакистан в нападении 22 апреля, в результате которого погибло 26 мирных жителей в части Кашмира, находящейся под ее управлением. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление" и заявила, что пострадавшие – не туристы, а агенты под прикрытием.
На границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире.
Индия перекрыла подачу воды в Пакистан с дамбы Баглихар, уменьшив поток на 90%. Также готовится уменьшить сток с проекта Кишанганга, выполняя решение не позволить воде из рек Индус попасть в Пакистан.