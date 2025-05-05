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Пакистан провел испытания высокоточной ракеты дальностью 120 км

Киев • УНН

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Пакистан успешно испытал ракету класса "земля-земля" дальностью 120 км на фоне напряженности с Индией. Целью было обеспечение готовности войск и проверка навигационной системы ракеты.

Пакистан провел испытания высокоточной ракеты дальностью 120 км

На фоне обострения напряженности с Индией Пакистан провел второе ракетное испытание. Передает УНН со ссылкой на EFE.

Детали

Пакистан в понедельник успешно провел испытания высокоточной ракеты класса "земля-земля" дальностью 120 км "для обеспечения оперативной готовности войск" на фоне эскалации напряженности в отношениях с Индией.

Сегодня Пакистан успешно провел учебный запуск ракеты класса "земля-земля" серии FATAH дальностью 120 км в рамках программы Ex INDUS

- говорится в сообщении пресс-службы пакистанской армии.

Премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что оборона Пакистана "в надежных руках", целью которого, по словам армии, была "подготовка" войск и, в частности, "проверка усовершенствованной навигационной системы ракеты и ее точности". 

Справка

Пакистанская армия уже осуществила испытательный запуск ракеты класса "земля-земля" "с дальностью полета 450 километров" в субботу, не уточняя место проведения учений.

Напомним

Индия обвиняет Пакистан в нападении 22 апреля, в результате которого погибло 26 мирных жителей в части Кашмира, находящейся под ее управлением. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление" и заявила, что пострадавшие – не туристы, а агенты под прикрытием.

На границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире. 

Индия перекрыла подачу воды в Пакистан с дамбы Баглихар, уменьшив поток на 90%. Также готовится уменьшить сток с проекта Кишанганга, выполняя решение не позволить воде из рек Индус попасть в Пакистан.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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