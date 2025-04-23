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Стрілянина із десятками жертв в індійському Джамму і Кашмірі: відповідальність за напад взяло бойове угруповання "Кашмірський опір"

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

В індійському Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб. Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.

Стрілянина із десятками жертв в індійському Джамму і Кашмірі: відповідальність за напад взяло бойове угруповання "Кашмірський опір"

В індійському регіоні Джамму і Кашмір стався масований напад на туристів. В результаті трагедії 26 людей загинули. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір" та заявило, що постраждалі – не туристи, а агенти під прикриттям.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У результаті нападу, який стався 22 квітня в районі Пахалгам на території Гімалаїв загинули 25 індійців і один громадянин Непалу

- повідомила поліція.

"Відповідальність за атаку в соцмережі взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір".

У ньому висловлено невдоволення тим, що в регіоні розселили понад 85 тисяч "чужаків", що спричинило "демографічні зміни", - йдеться у публікації видання.

Бойовики заявили, що постраждалі були не туристами, а засланцями індійських служб безпеки. 

Це була не типова туристична група, а радше агентура під прикриттям, якій доручено досліджувати

- йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні додається та, що напад має "послужити тривожним дзвіночком не лише для Делі, але й для тих, хто підтримує сумнівні стратегії Делі". Своєю чергою, індійські служби безпеки кажуть, що "Кашмірський опір" є прикриттям для пакистанських бойових організацій, таких як Лашкар-е-Тайба та Хізбул Муджахед.

Пакистан заявив, що надає лише моральну та дипломатичну підтримку повстанцям у Кашмірі.

Ми стурбовані загибеллю туристів. Висловлюємо співчуття близьким загиблого та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим

- заявив речник міністерства закордонних справ Пакистану Шафкат Алі Хан.

Нагадаємо

У гірському курортному містечку Пахалгам озброєні нападники відкрили вогонь по відпочивальниках. Трагедія сталася в туристичній зоні, яка останнім часом активно розвивалася на тлі послаблення збройного конфлікту в регіоні. За словами правоохоронців, до нападу могли бути причетні двоє чи троє бойовиків.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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