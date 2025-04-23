В індійському регіоні Джамму і Кашмір внаслідок збройного нападу загинуло щонайменше 20 людей

У північному індійському регіоні Джамму і Кашмір стався один із наймасштабніших нападів на цивільне населення за останні роки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У гірському курортному містечку Пахалгам озброєні нападники відкрили вогонь по відпочивальниках. Попередньо йдеться про щонайменше два десятки загиблих, однак точна кількість жертв наразі не підтверджена офіційно.

Національність загиблих досі не встановлена.

Трагедія сталася в туристичній зоні, яка останнім часом активно розвивалася на тлі послаблення збройного конфлікту в регіоні.

За інформацією, напад був здійснений на віддаленій галявині, подалі від основних доріг. Очевидці заявили згодом про раптову стрілянину, яка змусила людей панічно тікати в гори.

За словами правоохоронців, до нападу могли бути причетні двоє чи троє бойовиків. Поки що жодне офіційне розслідування не оприлюднило імен підозрюваних. У той же час в соціальних мережах з’явилася заява від маловідомого угруповання, яке назвало себе "Кашмірським опором". У повідомленні бойовики висловили протест проти переселення немісцевих мешканців до регіону.

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Раніше місцева влада інформувала щодо значного зростання кількості осіб, які отримали дозвіл на проживання в Джамму і Кашмірі – понад 80 тисяч людей за два роки. Це викликає обурення серед частини місцевого населення, що побоюється демографічних змін.

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