В индийском регионе Джамму и Кашмир в результате вооруженного нападения погибло по меньшей мере 20 человек

В северном индийском регионе Джамму и Кашмир произошло одно из самых масштабных нападений на гражданское население за последние годы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В горном курортном городке Пахалгам вооруженные нападающие открыли огонь по отдыхающим. Предварительно речь идет о меньшей мере двух десятках погибших, однако точное количество жертв пока не подтверждено официально.

Национальность погибших до сих пор не установлена.

Трагедия произошла в туристической зоне, которая в последнее время активно развивалась на фоне ослабления вооруженного конфликта в регионе.

По информации, нападение было совершено на отдаленной поляне, подальше от основных дорог. Очевидцы заявили впоследствии о внезапной стрельбе, которая заставила людей панически бежать в горы.

По словам правоохранителей, к нападению могли быть причастны двое или трое боевиков. Пока ни одно официальное расследование не обнародовало имен подозреваемых. В то же время в социальных сетях появилось заявление от малоизвестной группировки, назвавшей себя "Кашмирским сопротивлением". В сообщении боевики выразили протест против переселения неместных жителей в регион.

Добавим

Ранее местные власти информировали о значительном росте количества лиц, получивших разрешение на проживание в Джамму и Кашмире – более 80 тысяч человек за два года. Это вызывает возмущение среди части местного населения, опасающегося демографических изменений.

Индия: 18 погибших и 5 раненых в результате мощного взрыва на заводе петард