Стрельба с десятками жертв в индийском Джамму и Кашмире: ответственность за нападение взяла боевая группировка "Кашмирское сопротивление"

В индийском регионе Джамму и Кашмир произошло массированное нападение на туристов. В результате трагедии 26 человек погибли. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление" и заявила, что пострадавшие – не туристы, а агенты под прикрытием.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В результате нападения, которое произошло 22 апреля в районе Пахалгам на территории Гималаев, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала - сообщила полиция.

"Ответственность за атаку в соцсети взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление".

В нем выражено недовольство тем, что в регионе расселили более 85 тысяч "чужаков", что повлекло "демографические изменения", - говорится в публикации издания.

Боевики заявили, что пострадавшие были не туристами, а засланцами индийских служб безопасности.

Это была не типичная туристическая группа, а скорее агентура под прикрытием, которой поручено исследовать - говорится в сообщении.

Также в сообщении добавляется и то, что нападение должно "послужить тревожным звоночком не только для Дели, но и для тех, кто поддерживает сомнительные стратегии Дели". В свою очередь, индийские службы безопасности говорят, что "Кашмирское сопротивление" является прикрытием для пакистанских боевых организаций, таких как Лашкар-е-Тайба и Хизбул Муджахед.

Пакистан заявил, что оказывает лишь моральную и дипломатическую поддержку повстанцам в Кашмире.

Мы обеспокоены гибелью туристов. Выражаем соболезнования близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим - заявил представитель министерства иностранных дел Пакистана Шафкат Али Хан.

Напомним

В горном курортном городке Пахалгам вооруженные нападавшие открыли огонь по отдыхающим. Трагедия произошла в туристической зоне, которая в последнее время активно развивалась на фоне ослабления вооруженного конфликта в регионе. По словам правоохранителей, к нападению могли быть причастны двое или трое боевиков.