Пакистан провів випробування високоточної ракети дальністю 120 км
Київ • УНН
Пакистан успішно випробував ракету класу "земля-земля" дальністю 120 км на тлі напруженості з Індією. Метою було забезпечення готовності військ та перевірка навігаційної системи ракети.
На тлі загострення напруженості з Індією, Пакистан провів друге ракетне випробування. Передає УНН із посиланням на EFE.
Деталі
Пакистан у понеділок успішно провів випробування високоточної ракети класу "земля-земля" дальністю 120 км "для забезпечення оперативної готовності військ" на тлі ескалації напруженості у відносинах з Індією.
Сьогодні Пакистан успішно провів навчальний запуск ракети класу "земля-земля" серії FATAH дальністю 120 км в рамках програми Ex INDUS
Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що оборона Пакистану "в надійних руках", метою якого, за словами армії, було "підготовка" військ та, зокрема, "перевірка вдосконаленої навігаційної системи ракети та її точності".
Довідка
Пакистанська армія вже здійснила випробувальний запуск ракети класу "земля-земля" "з дальністю польоту 450 кілометрів" у суботу, не уточнюючи місце проведення навчань.
Нагадаємо
Індія звинувачує Пакистан у нападі 22 квітня, в результаті якого загинуло 26 мирних жителів у частині Кашміру, що знаходиться під її управлінням. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір" та заявило, що постраждалі – не туристи, а агенти під прикриттям.
На кордоні Індії та Пакистану пролунали постріли на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі.
Індія перекрила подачу води до Пакистану з дамби Багліхар, зменшивши потік на 90%. Також готується зменшити стік з проєкту Кішанганга, виконуючи рішення не дозволити воді з річок Індус потрапити до Пакистану.