Пакистан провів випробування високоточної ракети дальністю 120 км

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
09:24 • 32026 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

08:41 • 33515 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
06:29 • 69450 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
06:08 • 80544 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 133205 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 167076 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 194369 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 106878 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 100977 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 101779 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.9м/с
57%
746 мм
Популярнi новини

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

5 травня, 05:19 • 41210 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

07:29 • 38004 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 27521 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 18982 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 15391 перегляди
Публікації

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 32011 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

06:29 • 69419 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

06:08 • 80516 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 194350 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 92266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Петро Павел

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Румунія

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 15446 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 19033 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 27573 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 23735 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 41462 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Truth Social

Шахед-136

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

Пакистан провів випробування високоточної ракети дальністю 120 км

Київ • УНН

 • 3996 перегляди

Пакистан успішно випробував ракету класу "земля-земля" дальністю 120 км на тлі напруженості з Індією. Метою було забезпечення готовності військ та перевірка навігаційної системи ракети.

Пакистан провів випробування високоточної ракети дальністю 120 км

На тлі загострення напруженості з Індією, Пакистан провів друге ракетне випробування. Передає УНН із посиланням на EFE.

Деталі

Пакистан у понеділок успішно провів випробування високоточної ракети класу "земля-земля" дальністю 120 км "для забезпечення оперативної готовності військ" на тлі ескалації напруженості у відносинах з Індією.

Сьогодні Пакистан успішно провів навчальний запуск ракети класу "земля-земля" серії FATAH дальністю 120 км в рамках програми Ex INDUS

- йдеться в повідомленні прес-служби пакистанської армії.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що оборона Пакистану "в надійних руках", метою якого, за словами армії, було "підготовка" військ та, зокрема, "перевірка вдосконаленої навігаційної системи ракети та її точності". 

Довідка

Пакистанська армія вже здійснила випробувальний запуск ракети класу "земля-земля" "з дальністю польоту 450 кілометрів" у суботу, не уточнюючи місце проведення навчань.

Нагадаємо

Індія звинувачує Пакистан у нападі 22 квітня, в результаті якого загинуло 26 мирних жителів у частині Кашміру, що знаходиться під її управлінням. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір" та заявило, що постраждалі – не туристи, а агенти під прикриттям.

На кордоні Індії та Пакистану пролунали постріли на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі. 

Індія перекрила подачу води до Пакистану з дамби Багліхар, зменшивши потік на 90%. Також готується зменшити стік з проєкту Кішанганга, виконуючи рішення не дозволити воді з річок Індус потрапити до Пакистану.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Індія
Пакистан
Brent
$60.46
Bitcoin
$94,153.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,321.94
Ethereum
$1,805.07