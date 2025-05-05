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Індія перевела свої повітряні сили у бойову готовність через загострення з Пакистаном – місцеві ЗМІ

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Повітряні сили Індії приведені у повну боєготовність на західному кордоні на тлі загострення відносин з Пакистаном. На передових базах розгорнуті сучасні винищувачі та активовано ППО.

Індія перевела свої повітряні сили у бойову готовність через загострення з Пакистаном – місцеві ЗМІ

Повітряні сили Індії перебувають у повній бойовій готовності на західному кордоні на тлі загострення відносин із Пакистаном. Про це повідомляє Bharat24 із посиланням на головного маршала індійської авіації А. П. Сінгха передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, після нападу на Пахалгам індійська стратегія більше не обмежується словами, а переходить у режим дій. Головний маршал авіації Сінгх нещодавно зустрівся з прем'єр-міністром Нарендрою Моді та представив йому повний план підготовки до можливої війни.

Згідно з інформацією видання, головний маршал авіації чітко дав зрозуміти, що Повітряні сили Індії перебувають у повній бойовій готовності на західному кордоні. На передових базах розгорнуті найсучасніші винищувачі, такі як Rafale, і безперервно тривають відпрацювання далеких польотів. Мережу протиповітряної оборони було активовано, щоб на будь-яке вторгнення чи діяльність можна було відреагувати впродовж кількох хвилин.

Міністр оборони Раджеш Кумар Сінгх також відвідав резиденцію прем'єр-міністра та поділився звітами, що стосуються національної безпеки.

У певному сенсі, вся структура військового командування перебуває в стані готовності та готується до будь-яких дій

- ідеться у публікації.

Як зазначає Bharat24, пакистанська армія порушає режим припинення вогню вже 11-й день поспіль. Обстріли тривали протягом усієї ночі в Купварі, Барамуллі, Пунчі, Раджурі, Мендхарі, Сандербані та Ахнурі.

Індійська армія завдала удару у відповідь стримано, але точно

- повідомило місцеве ЗМІ.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що пакистанські та індійські сили ведуть бойові дії вздовж міжнародного кордону в секторі Паргвал-Ахнур штату Джамму. Цей район знаходиться на міжнародному кордоні в Джамму, а не на лінії зіткнення, що трапляється досить рідко.

А напередодні міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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