Індія перевела свої повітряні сили у бойову готовність через загострення з Пакистаном – місцеві ЗМІ
Київ • УНН
Повітряні сили Індії приведені у повну боєготовність на західному кордоні на тлі загострення відносин з Пакистаном. На передових базах розгорнуті сучасні винищувачі та активовано ППО.
Повітряні сили Індії перебувають у повній бойовій готовності на західному кордоні на тлі загострення відносин із Пакистаном. Про це повідомляє Bharat24 із посиланням на головного маршала індійської авіації А. П. Сінгха передає УНН.
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Як зазначає видання, після нападу на Пахалгам індійська стратегія більше не обмежується словами, а переходить у режим дій. Головний маршал авіації Сінгх нещодавно зустрівся з прем'єр-міністром Нарендрою Моді та представив йому повний план підготовки до можливої війни.
Згідно з інформацією видання, головний маршал авіації чітко дав зрозуміти, що Повітряні сили Індії перебувають у повній бойовій готовності на західному кордоні. На передових базах розгорнуті найсучасніші винищувачі, такі як Rafale, і безперервно тривають відпрацювання далеких польотів. Мережу протиповітряної оборони було активовано, щоб на будь-яке вторгнення чи діяльність можна було відреагувати впродовж кількох хвилин.
Міністр оборони Раджеш Кумар Сінгх також відвідав резиденцію прем'єр-міністра та поділився звітами, що стосуються національної безпеки.
У певному сенсі, вся структура військового командування перебуває в стані готовності та готується до будь-яких дій
Як зазначає Bharat24, пакистанська армія порушає режим припинення вогню вже 11-й день поспіль. Обстріли тривали протягом усієї ночі в Купварі, Барамуллі, Пунчі, Раджурі, Мендхарі, Сандербані та Ахнурі.
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Раніше УНН писав, що пакистанські та індійські сили ведуть бойові дії вздовж міжнародного кордону в секторі Паргвал-Ахнур штату Джамму. Цей район знаходиться на міжнародному кордоні в Джамму, а не на лінії зіткнення, що трапляється досить рідко.
А напередодні міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня.