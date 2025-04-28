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Міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення Індії неминуче - Reuters

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Міністр оборони Пакистану заявив про підвищену готовність країни до можливого вторгнення Індії, на тлі нещодавнього нападу бойовиків на туристів у Кашмірі. Він додав, що Пакистан застосує ядерну зброю лише при загрозі існуванню.

Міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення Індії неминуче - Reuters

Сьогодні міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф сказав, що його країна перебуває у стані підвищеної готовності й що використовуватиме свій арсенал ядерної зброї, лише якщо "буде пряма загроза нашому існуванню".

Ми посилили наші сили, тому що це те, що зараз неминуче. Тому в цій ситуації потрібно прийняти деякі стратегічні рішення, тому ці рішення були прийняті 

- сказав Асіф.

За інформацією видання, міністр додав, що пакистанські військові "проінформували уряд про можливість нападу Індії". Він не вдавався в подробиці, чому вважає, що вторгнення неминуче.

Нагадаємо

22 квітня в індійському регіоні Джамму і Кашмір стався масований напад на туристів. У результаті трагедії 26 людей загинули. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір" та заявило, що постраждалі – не туристи, а агенти під прикриттям.

Після цього влада Індії оголосила про призупинення видачі віз громадянам Пакистану.

А 24 квітня на кордоні Індії і Пакистану пролунали постріли. За попередніми даними, індійські прикордонні пости були обстріляні з боку пакистанських військ. У відповідь Індія підняла у повітря винищувачі та літаки розвідники. Посольство США в Індії рекомендувало своїм громадянам утриматися від відвідування Кашміру.

Того ж дня в Індії відбулись вибухи у домівках членів пакистанського угрупування "Лашкар-е-Тайба", які, ймовірно, причетні до нападу у Кашмірі.

Сьогодні, 28 квітня, Індія заявила, що вже четверту ніч поспіль відповідає на "неспровоковані" обстріли з боку Пакистану вздовж фактичного кордону тож напруга між двома державами, які мають ядерну зброю, зростає.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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