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В Індії підірвали будинки терористів "Лашкар-е-Тайба" після атаки в Кашмірі: деталі

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Влада Індії знищила будинки членів угрупування "Лашкар-е-Тайба", ймовірно, причетних до нападу у Кашмірі. Інцидент стався на тлі загострення відносин між Індією та Пакистаном.

В Індії підірвали будинки терористів "Лашкар-е-Тайба" після атаки в Кашмірі: деталі

У Індії відбудись вибухи в домах членів пакистанського угрупування "Лашкар-е-Тайба", які, ймовірно, причетні до нападу у Кашмірі. Про це повідомляє Press Trust of India (PTI), передає УНН.

Деталі

Будинки розташовані в регіоні Джамму і Кашмір. Внаслідок вибуху у четвер, 24 квітня, будівлі були знищені. Чиновники повідомили, що сили безпеки проводили обшуки в будинках двох терористів: Аділа Хусейна Токара та Асіфа Шейха. Саме тоді вибухівка, яка вже була закладена в будинках, спрацювала.

Інші подробиці наразі не повідомляються.

Доповнення

Лашкар-е-Тайба - це ісламістська терористична організація, заснована в 1989 році. Метою організації є відділення Кашміру від Індії: на сьогодні вона заборонена в ЄС, США, Індії, Пакистані, Великій Британії, росії і Австралії.

Контекст

У четвер, 24 квітня, на кордоні Індії і Пакистану пролунали постріли. Інцидент стався на тлі загострення відносин між двома країнами після теракту у Кашмірі, який забрав життя 26 чоловік, ще 17 було поранено.

Індійські і пакистанські ЗМІ пишуть, що обидві країни, які мають ядерну зброю, знаходяться на межі війни.

Між країнами існують напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його вважають своєю територією і Індія і Пакистан. У другій половині ХХ століття між країнами відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Індія скасує угоду про припинення вогню з Пакистаном - ЗМІ24.04.25, 19:35 • 10381 перегляд

Євген Устименко

Євген Устименко

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