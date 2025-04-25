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В Индии взорвали дома террористов "Лашкар-э-Тайба" после атаки в Кашмире, детали

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Власти Индии уничтожили дома членов группировки "Лашкар-э-Тайба", предположительно причастных к нападению в Кашмире. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном.

В Индии взорвали дома террористов "Лашкар-э-Тайба" после атаки в Кашмире, детали

В Индии произошли взрывы в домах членов пакистанской группировки "Лашкар-е-Тайба", которые, вероятно, причастны к нападению в Кашмире. Об этом сообщает Press Trust of India (PTI), передает УНН.

Детали

Дома расположены в регионе Джамму и Кашмир. В результате взрыва в четверг, 24 апреля, здания были уничтожены. Чиновники сообщили, что силы безопасности проводили обыски в домах двух террористов: Адила Хусейна Токара и Асифа Шейха. Именно тогда взрывчатка, которая уже была заложена в домах, сработала.

Другие подробности пока не сообщаются.

Дополнение

Лашкар-е-Тайба - это исламистская террористическая организация, основанная в 1989 году. Целью организации является отделение Кашмира от Индии: на сегодня она запрещена в ЕС, США, Индии, Пакистане, Великобритании, россии и Австралии.

Контекст

В четверг, 24 апреля, на границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между двумя странами после теракта в Кашмире, который унес жизни 26 человек, еще 17 были ранены.

Индийские и пакистанские СМИ пишут, что обе страны, обладающие ядерным оружием, находятся на грани войны.

Между странами существуют напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его считают своей территорией и Индия, и Пакистан. Во второй половине ХХ века между странами произошли три большие войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Индия отменит соглашение о прекращении огня с Пакистаном - СМИ24.04.25, 19:35 • 10292 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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