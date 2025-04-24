Индия отменит соглашение о прекращении огня с Пакистаном - СМИ

Вскоре Индия может разорвать соглашение о прекращении огня с Пакистаном. Об этом сообщает Gulistan News, пишет УНН.

Детали

"Индия вскоре прекратит соглашение о прекращении огня с Пакистаном", - говорится в лаконичном сообщении.

Напомним

Непростые отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после вооруженного нападения на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира, которое произошло 22 апреля. Погибло 26 человек, среди них 25 – граждане Индии. Ответственность за теракт взяла малоизвестная вооруженная группировка.

После теракта Индия приостановила выдачу виз гражданам Пакистана. Пакистанцам приказано покинуть страну в течение 48 часов, а советников объявлено персонами нон грата.

Со своей стороны, Пакистан остановил торговлю с Индией и закрыл свое воздушное пространство для самолетов индийских авиалиний.

Справочно

Кашмир является предметом территориальных споров между Индией и Пакистаном на протяжении многих десятилетий. С 1947 года, когда оба государства получили независимость, между ними произошло три Индо-пакистанские войны, которые унесли десятки тысяч жизней, в результате которых 60% территории Кашмира забрала Индия, 40% Пакистан. Также произошло несколько мелких пограничных конфликтов.

Ситуация в международном масштабе осложняется тем, что обе страны имеют ядерное оружие и новая война между ними может привести к ужасным последствиям.

Соглашение о прекращении огня было заключено между Индией и Пакистаном в феврале 2021 года и вступило в силу в ночь с 24 на 25 февраля.

Этот шаг стал результатом переговоров между генеральными директорами военных операций обеих стран, в ходе которых были обсуждены механизмы для снижения напряженности на границах.

Одна из основных целей соглашения - обеспечить взаимовыгодный и устойчивый мир между Индией и Пакистаном, в частности вдоль линии границы.

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