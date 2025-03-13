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В Пакистане освободили более 300 заложников после захвата поезда

Киев • УНН

 • 11655 просмотра

Военные Пакистана освободили более 300 пассажиров поезда, захваченного группировкой БАВ. Во время операции погибли заложники и боевики, продолжается поиск пропавших.

В Пакистане освободили более 300 заложников после захвата поезда

В Пакистане освободили более 300 пассажиров поезда, который захватили члены группировки "Белуджистанская армия освобождения (БАВ). Представитель армии сообщил, что в процессе операции убили 33 нападающих. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, члены группировки убили 25 заложников, из которых четыре были военнослужащими. Всего на момент атаки в поезде находились около 440 человек.

Представитель службы безопасности заявил, что некоторые члены группировки могли покинуть поезд, забрав с собой неизвестное количество пассажиров. Некоторые пассажиры, вероятно, смогли убежать и спрятаться в окрестностях – сейчас их ищут военные. Непонятно, сколько пассажиров пропали без вести.

Во время нападения боевики подорвали часть пути и открыли огонь по поезду возле горного туннеля. Свидетели событий описывали "сцены конца света" на борту поезда, а один из пассажиров поделился своими впечатлениями: "Мы затаили дыхание во время стрельбы, не зная, что произойдет дальше."

Для спасения заложников были привлечены вертолеты и сотни солдат, и к утру среды более 100 пассажиров были освобождены. Захват продолжался более 30 часов, и армия пообещала, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Справочно

БАВ, которая была признана террористической организацией Пакистаном и рядом западных стран, уже давно борется за большую автономию или независимость для Белуджистана, обвиняя Исламабад в эксплуатации минеральных ресурсов провинции, в то же время игнорируя потребности ее жителей. Ранее группа совершала нападения на военные лагеря, железнодорожные станции и поезда, но это первый случай захвата поезда.

Напомним

11 марта вооруженные боевики захватили поезд с более 450 пассажирами в пакистанской провинции Белуджистан. Во время нападения был ранен машинист, все пассажиры остаются в заложниках.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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