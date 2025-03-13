У Пакистані звільнили понад 300 заручників після захоплення поїзда

У Пакистані звільнили понад 300 пасажирів поїзда, який захопили члени угруповання "Белуджистанська армія визволення (БАВ). Представник армії повідомив, що в процесі операції вбили 33 нападаючих. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє видання, члени угруповання вбили 25 заручників, з яких чотири були військовослужбовцями. Загалом на момент атаки у поїзді перебували близько 440 людей.

Представник служби безпеки заявив, що деякі члени угруповання могли залишити поїзд, забравши із собою невідому кількість пасажирів. Деякі пасажири, ймовірно, змогли втекти та сховатися на околицях – зараз їх шукають військові. Незрозуміло, скільки пасажирів зникли безвісти.

Під час нападу бойовики підірвали частину колії та відкрили вогонь по поїзду біля гірського тунелю. Свідки подій описували "сцени кінця світу" на борту потягу, а один із пасажирів поділився своїми враженнями: "Ми затамували подих під час стрілянини, не знаючи, що станеться далі."

Для порятунку заручників були залучені гелікоптери та сотні солдатів, і до ранку середи понад 100 пасажирів було звільнено. Захоплення тривало понад 30 годин, і армія пообіцяла, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Довідково

БАВ, яка була визнана терористичною організацією Пакистаном та низкою західних країн, вже давно бореться за більшу автономію або незалежність для Белуджистану, звинувачуючи Ісламабад у експлуатації мінеральних ресурсів провінції, водночас ігноруючи потреби її жителів. Раніше група здійснювала напади на військові табори, залізничні станції та поїзди, але це перший випадок захоплення поїзда.

Нагадаємо

11 березня озброєні бойовики захопили потяг з понад 450 пасажирами в пакистанській провінції Белуджистан. Під час нападу було поранено машиніста, всі пасажири залишаються в заручниках.