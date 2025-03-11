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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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В Пакистані бойовики захопили 450 пасажирів потягу

Київ • УНН

 • 19035 перегляди

Озброєні бойовики захопили потяг з понад 450 пасажирами в пакистанській провінції Белуджистан. Під час нападу було поранено машиніста, всі пасажири залишаються в заручниках.

В Пакистані бойовики захопили 450 пасажирів потягу

Озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда і поранили машиніста під час нападу у провінції Белуджистан.

Про це повідомляє The Peninsula Qatar, пише УНН.

"Понад 450 пасажирів перебувають у заручниках у бойовиків", - повідомив Мухаммад Кашиф, чиновник залізничного уряду в Кветті (адміністративний центр Белуджистану).

Нагадаємо

На початку березня дев'ять цивільних осіб загинули й десятки отримали поранення в результаті нападу терориста-смертника на північному заході Пакистану, на території казарм у місті Банну, провінція Хайбер-Пахтунхва.

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