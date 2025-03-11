В Пакистані бойовики захопили 450 пасажирів потягу

Озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда і поранили машиніста під час нападу у провінції Белуджистан.

Про це повідомляє The Peninsula Qatar, пише УНН.

"Понад 450 пасажирів перебувають у заручниках у бойовиків", - повідомив Мухаммад Кашиф, чиновник залізничного уряду в Кветті (адміністративний центр Белуджистану).

Нагадаємо

На початку березня дев'ять цивільних осіб загинули й десятки отримали поранення в результаті нападу терориста-смертника на північному заході Пакистану, на території казарм у місті Банну, провінція Хайбер-Пахтунхва.