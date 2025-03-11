В Пакистані бойовики захопили 450 пасажирів потягу
Київ • УНН
Озброєні бойовики захопили потяг з понад 450 пасажирами в пакистанській провінції Белуджистан. Під час нападу було поранено машиніста, всі пасажири залишаються в заручниках.
Озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда і поранили машиніста під час нападу у провінції Белуджистан.
Про це повідомляє The Peninsula Qatar, пише УНН.
"Понад 450 пасажирів перебувають у заручниках у бойовиків", - повідомив Мухаммад Кашиф, чиновник залізничного уряду в Кветті (адміністративний центр Белуджистану).
Нагадаємо
На початку березня дев'ять цивільних осіб загинули й десятки отримали поранення в результаті нападу терориста-смертника на північному заході Пакистану, на території казарм у місті Банну, провінція Хайбер-Пахтунхва.