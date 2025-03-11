В Пакистане боевики захватили 450 пассажиров поезда
Киев • УНН
Вооруженные боевики захватили поезд с более чем 450 пассажирами в пакистанской провинции Белуджистан. Во время нападения был ранен машинист, все пассажиры остаются в заложниках.
Вооруженные боевики захватили в заложники более 450 пассажиров поезда и ранили машиниста во время нападения в провинции Белуджистан.
Об этом сообщает The Peninsula Qatar, пишет УНН.
"Более 450 пассажиров находятся в заложниках у боевиков", - сообщил Мухаммад Кашиф, чиновник железной дороги в Кветте (административный центр Белуджистана).
Напоминаем
В начале марта девять гражданских лиц погибли и десятки получили ранения в результате нападения террориста-смертника на северо-западе Пакистана, на территории казарм в городе Банну, провинция Хайбер-Пахтунхва.