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В Пакистане боевики захватили 450 пассажиров поезда

Киев • УНН

 • 19034 просмотра

Вооруженные боевики захватили поезд с более чем 450 пассажирами в пакистанской провинции Белуджистан. Во время нападения был ранен машинист, все пассажиры остаются в заложниках.

В Пакистане боевики захватили 450 пассажиров поезда

Вооруженные боевики захватили в заложники более 450 пассажиров поезда и ранили машиниста во время нападения в провинции Белуджистан.

Об этом сообщает The Peninsula Qatar, пишет УНН.

"Более 450 пассажиров находятся в заложниках у боевиков", - сообщил Мухаммад Кашиф, чиновник железной дороги в Кветте (административный центр Белуджистана).

Напоминаем

В начале марта девять гражданских лиц погибли и десятки получили ранения в результате нападения террориста-смертника на северо-западе Пакистана, на территории казарм в городе Банну, провинция Хайбер-Пахтунхва.

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