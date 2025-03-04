Смертник атакував військові казарми в Пакистані: 9 людей загинуло, десятки поранені
Київ • УНН
Терорист-смертник підірвав автомобіль біля казарм у місті Банну, після чого відбувся штурм бойовиків. В результаті теракту загинули 9 цивільних осіб, включаючи трьох дітей, шестеро нападників були ліквідовані.
Дев'ять цивільних осіб загинули і десятки отримали поранення в результаті нападу терориста-смертника на північному заході Пакистану, на території казарм у місті Банну, провінція Хайбер-Пахтунхва.
Передає УНН із посиланням на Агентство Франс Прес.
Дев'ять мирних жителів, у тому числі троє дітей, були вбиті під час нападу озброєної групи, яка пов'язана з рухом Талібан, на армійські казарми на північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном.
Терористи-смертники заїхали на двох автомобілях, начинених вибухівкою, на територію казарм у провінції Хайбер-Пахтунхва і підірвали їх.
Після вибухів кілька членів групи бойовиків намагалися штурмувати казарми. Шестеро нападників були застрелені.
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Повідомляється, що у результаті нападу і вибухів утворилися величезні воронки, також було пошкоджено кілька будівель.
Відповідальність за напад взяло на себе озброєне угруповання "Хафіс Гюль Бахадур", яке вважається прихильником радикального ісламського руху "Талібан" в Афганістані.
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