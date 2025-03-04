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Смертник атакував військові казарми в Пакистані: 9 людей загинуло, десятки поранені

Київ • УНН

 • 16747 перегляди

Терорист-смертник підірвав автомобіль біля казарм у місті Банну, після чого відбувся штурм бойовиків. В результаті теракту загинули 9 цивільних осіб, включаючи трьох дітей, шестеро нападників були ліквідовані.

Смертник атакував військові казарми в Пакистані: 9 людей загинуло, десятки поранені

Дев'ять цивільних осіб загинули і десятки отримали поранення в результаті нападу терориста-смертника на північному заході Пакистану, на території казарм у місті Банну, провінція Хайбер-Пахтунхва.

Передає УНН із посиланням на Агентство Франс Прес.

Дев'ять мирних жителів, у тому числі троє дітей, були вбиті під час нападу озброєної групи, яка пов'язана з рухом Талібан, на армійські казарми на північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном.

Терористи-смертники заїхали на двох автомобілях, начинених вибухівкою, на територію казарм у провінції Хайбер-Пахтунхва і підірвали їх.

- ідеться у повідомленні речника поліції

Після вибухів кілька членів групи бойовиків намагалися штурмувати казарми. Шестеро нападників були застрелені.

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Повідомляється, що у результаті нападу і вибухів утворилися величезні воронки, також було пошкоджено кілька будівель.

Відповідальність за напад взяло на себе озброєне угруповання "Хафіс Гюль Бахадур", яке вважається прихильником радикального ісламського руху "Талібан" в Афганістані.

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