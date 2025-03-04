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Смертник атаковал военные казармы в Пакистане: 9 человек погибли, десятки раненых

Киев • УНН

 • 16745 просмотра

Террорист-смертник подорвал автомобиль возле казарм в городе Банну, после чего боевики произвели штурм +. В результате теракта погибли 9 гражданских лиц, включая троих детей, шестеро нападавших были ликвидированы.

Смертник атаковал военные казармы в Пакистане: 9 человек погибли, десятки раненых

Девять гражданских лиц погибли и десятки получили ранения в результате нападения террориста-смертника на северо-западе Пакистана, на территории казарм в городе Банну, провинция Хайбер-Пахтунхва.

Передает УНН со ссылкой на Агентство Франс Прес.

Девять мирных жителей, в том числе трое детей, были убиты во время нападения вооруженной группы, связанной с движением Талибан, на армейские казармы на северо-западе Пакистана, на границе с Афганистаном.

Террористы-смертники заехали на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, на территорию казарм в провинции Хайбер-Пахтунхва и подорвали их.

- говорится в сообщении представителя полиции

После взрывов несколько членов группы боевиков пытались штурмовать казармы. Шестеро нападавших были застрелены.

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Сообщается, что в результате нападения и взрывов образовались огромные воронки, также было повреждено несколько зданий.

Ответственность за нападение взяло на себя вооруженное объединение "Хафис Гюль Бахадур", которое считается сторонником радикального исламского движения "Талибан" в Афганистане.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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