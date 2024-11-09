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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смертник устроил теракт на железнодорожном вокзале в Пакистане: десятки погибших и раненых

Киев  •  УНН

09:13 • 2310 просмотра

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На железнодорожной станции в Кветте произошел взрыв, в результате которого погибли 24 человека и более 40 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка BLA.

По меньшей мере 24 человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва бомбы на железнодорожной станции в Кветте на юго-западе Пакистана в субботу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Генеральный инспектор полиции Белуджистана Муззам Джа Ансари сообщил, что в результате взрыва на железнодорожной станции, где обычно многолюдно в ранние часы дня, погибло 24 человека.

"Целью были военнослужащие пехотного училища", - сказал он.

Кроме того, в гражданскую больницу доставлены 44 раненых, многие из них находятся в критическом состоянии.

Старший суперинтендант полиции Мухаммад Балох заявил, что взрыв, по всей видимости, был осуществлен террористом-смертником, и что ведется расследование для получения дополнительной информации.

Добавим

Ответственность за нападение взяла на себя так называемая Армия освобождения Белуджей (BLA) - сепаратистская военизированная группировка. BLA стремится к независимости Белуджистана, провинции с населением около 15 миллионов человек, граничащей с Афганистаном на севере и Ираном на западе. BLA является крупнейшей из нескольких этнических повстанческих групп, борющихся с правительством, заявляя, что оно несправедливо эксплуатирует богатые газовые и минеральные ресурсы провинции.

Напомним

В августе в провинции Белуджистан погибло не менее 73 человек после того, как сепаратистские боевики атаковали полицейские участки, железнодорожные пути и автомагистрали.

А в декабре прошлого года в результате нападения террориста-смертника на один из полицейских участков в Пакистане погибло не менее 22 полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Техрик-е-Джихад Пакистан", ответвление Талибана.

В Пакистане охранник открыл стрельбу по гражданам Китая5 ноября 2024, 14:00 • 16117 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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