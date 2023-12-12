Самый смертоносный теракт: в Пакистане террорист-смертник убил по меньшей мере 22 офицеров
Киев • УНН
В результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в Пакистане погибло не менее 22 полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Техрик-е-Джихад Пакистан", ответвление Талибана.
На северо-западе западе Пакистана неизвестный взорвал свое авто у главных ворот полицейского участка, убив 22 правоохранителя. Официальные лица говорят, что это одно из самых смертоносных нападений за последние месяцы. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном террорист-смертник взорвал заряженный взрывчаткой автомобиль у главных ворот полицейского участка. В результате взрыва здание полицейского участка было разрушено, погибло по меньшей мере 22 офицера и еще 32 были ранены. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Также от удара обвалилась часть здания.
Стоит отметить, что провинция, где произошел инцидент, - это бывший оплот пакистанских талибов, которые сотрудничали с афганской группировкой Талибан.
Новообразованная боевая группировка Tehreek-e-Jihad Pakistan, которая считается ответвлением Талибана взяла на себя ответственность за нападение. Они заявили, что оно было направлено на офицеров, которые находились в полицейском участке и проводили разведывательные операции против боевиков в этом районе.
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Самый смертоносный теракт: в Пакистане террорист-смертник убил по меньшей мере 22 офицеров
В результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в Пакистане погибло не менее 22 полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Техрик-е-Джихад Пакистан", ответвление Талибана.
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