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В Пакистане охранник открыл стрельбу по гражданам Китая

В Пакистане охранник открыл стрельбу по гражданам Китая

Киев  •  УНН

14:00 • 7324 просмотра

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На швейной фабрике в Карачи охранник ранил двух граждан Китая, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел после серии нападений на китайских граждан в Пакистане, что вызвало беспокойство Пекина.

Двое граждан Китая получили ранения во вторник от охранника, который открыл огонь на швейной фабрике в коммерческом центре Пакистана Карачи, что стало последним в череде нападений, которые побудили Пекин требовать большей безопасности для своих граждан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На территории фабрики в промышленной зоне Карачи были размещены большие контингенты полиции, и можно было увидеть, как группы судебно-медицинских экспертов входили в помещения, которые были оцеплены.

Немедленного заявления об ответственности и официального подтверждения подробностей инцидента не было. Старший суперинтендант полиции Файзан Али сообщил Reuters, что в граждан Китая стреляли, но не дал дополнительных подробностей.

Один из сотрудников полиции сообщил Reuters на условиях анонимности, что стрельбу вел охранник. Охранника пока не арестовали, и сложно установить мотив стрельбы, сказал чиновник.

Представитель Национальной больницы Лиакат в южном портовом городе заявил, что он лечит двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Атака последовала за другими инцидентами, включая взрыв возле международного аэропорта Карачи, в результате которого в прошлом месяце погибли два китайских инженера, ответственность за что взяла на себя сепаратистская военизированная группировка Армия освобождения Белуджистана (BLA).

Китай ужесточил давние требования по улучшению безопасности своих граждан в Пакистане. Посол Цзян Цзайдун заявил на встрече в Исламабаде в прошлом месяце, что рост количества смертоносных нападений является неприемлемым.

Министерство иностранных дел Пакистана ответило, что Исламабад полностью привержен обеспечению безопасности китайских граждан, проектов и учреждений. В заявлении от 31 октября говорится, что эта преданность была передана на самых высоких уровнях китайского правительства.

Дополнение

Восстание, которое длится десятилетиями в юго-западной провинции Белуджистан, привело к частым нападениям на правительство, армию и интересы Китая. Боевики говорят, что хотят большей доли региональных ресурсов.

В регионе находится глубоководный порт Гвадар, построенный Пекином в рамках инвестиций в 65 миллиардов долларов в китайско-пакистанский экономический коридор в рамках инициативы главы КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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