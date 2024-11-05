В Пакистане охранник открыл стрельбу по гражданам Китая
Киев • УНН
На швейной фабрике в Карачи охранник ранил двух граждан Китая, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел после серии нападений на китайских граждан в Пакистане, что вызвало беспокойство Пекина.
Двое граждан Китая получили ранения во вторник от охранника, который открыл огонь на швейной фабрике в коммерческом центре Пакистана Карачи, что стало последним в череде нападений, которые побудили Пекин требовать большей безопасности для своих граждан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На территории фабрики в промышленной зоне Карачи были размещены большие контингенты полиции, и можно было увидеть, как группы судебно-медицинских экспертов входили в помещения, которые были оцеплены.
Немедленного заявления об ответственности и официального подтверждения подробностей инцидента не было. Старший суперинтендант полиции Файзан Али сообщил Reuters, что в граждан Китая стреляли, но не дал дополнительных подробностей.
Один из сотрудников полиции сообщил Reuters на условиях анонимности, что стрельбу вел охранник. Охранника пока не арестовали, и сложно установить мотив стрельбы, сказал чиновник.
Представитель Национальной больницы Лиакат в южном портовом городе заявил, что он лечит двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Атака последовала за другими инцидентами, включая взрыв возле международного аэропорта Карачи, в результате которого в прошлом месяце погибли два китайских инженера, ответственность за что взяла на себя сепаратистская военизированная группировка Армия освобождения Белуджистана (BLA).
Китай ужесточил давние требования по улучшению безопасности своих граждан в Пакистане. Посол Цзян Цзайдун заявил на встрече в Исламабаде в прошлом месяце, что рост количества смертоносных нападений является неприемлемым.
Министерство иностранных дел Пакистана ответило, что Исламабад полностью привержен обеспечению безопасности китайских граждан, проектов и учреждений. В заявлении от 31 октября говорится, что эта преданность была передана на самых высоких уровнях китайского правительства.
Дополнение
Восстание, которое длится десятилетиями в юго-западной провинции Белуджистан, привело к частым нападениям на правительство, армию и интересы Китая. Боевики говорят, что хотят большей доли региональных ресурсов.
В регионе находится глубоководный порт Гвадар, построенный Пекином в рамках инвестиций в 65 миллиардов долларов в китайско-пакистанский экономический коридор в рамках инициативы главы КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь».