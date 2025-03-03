Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован
Киев • УНН
В Германии, в центре Мангайма автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов, в результате чего погибли двое людей. 25 человек получили ранения, из них 15 находятся в тяжелом состоянии.
В немецкой земле Баден-Вюртемберг продолжается масштабная полицейская операция после того, как автомобиль врезался в толпу людей. По данным СМИ, двое людей погибли, 25 получили ранения, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.
Передает УНН со ссылкой на Bild и DW.
Инцидент произошел около 12:15 в центре Мангейма, на торговой улице: черный внедорожник на большой скорости врезался в пешеходов. В настоящее время не известно, было ли это нападение или несчастный случай. На месте происшествия - обломки и человек, который лежал под брезентом, передают немецкие СМИ. По данным BILD, в результате инцидента 2 человека погибли, также сообщается о 25 раненых. По меньшей мере 15 из этих жертв имеют серьезные ранения, уточняет издание.
Представитель полиции заявил, что гражданам, проживающим на ближайших к месту событий улицах, следует оставаться дома. Тем временем подозреваемого уже арестовали.
Для подготовки к оказанию помощи пострадавшим в больнице внедрен план ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего было задействовано восемь травматологических бригад, как взрослых, так и детей.
Операции, которые можно было отложить, но еще не начались, сразу были исключены из операционного графика, чтобы создать дополнительные рабочие мощности.
Также увеличены мощности в отделениях интенсивной терапии.
Напоминаем
В центре Мангейма проводится масштабная полицейская операция в районе Wasserturm/Plankenkopf. По сообщениям очевидцев, автомобиль сбил нескольких человек, как минимум один человек погиб.