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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У центрі Мангайма автомобіль врізався в людей: що відомо

Київ • УНН

 • 23903 перегляди

У центрі Мангайма проводиться масштабна поліцейська операція в районі Wasserturm/Plankenkopf. За повідомленнями очевидців, автомобіль збив кількох людей, щонайменше одна особа загинула.

У центрі Мангайма автомобіль врізався в людей: що відомо

У центрі Мангайма в південно-західній частині Німеччини, за повідомленнями, автомобіль врізався в людей. Міська поліція повідомила про масштабну поліцейську операцію на місці, пише УНН.

Деталі

"Зараз в центрі міста Мангайма, у районі Wasserturm/Plankenkopf, триває поліцейська операція. Поліція та рятувальні служби вже на шляху. Додаткова інформація поки що недоступна. У зв’язку з цим можливі тимчасові перебої в русі в центрі міста", - повідомили у міській поліції у X.

Як повідомляє місцеве видання Mannheimer Morgen, за словами очевидців, на місці промчала машина і збила людей. Імовірно, принаймні одна людина загинула, пише видання.

У Мюнхені автомобіль протаранив натовп людей: що відомо про інцидент13.02.25, 12:20 • 35319 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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