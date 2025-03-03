У центрі Мангайма автомобіль врізався в людей: що відомо

У центрі Мангайма в південно-західній частині Німеччини, за повідомленнями, автомобіль врізався в людей. Міська поліція повідомила про масштабну поліцейську операцію на місці, пише УНН.

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"Зараз в центрі міста Мангайма, у районі Wasserturm/Plankenkopf, триває поліцейська операція. Поліція та рятувальні служби вже на шляху. Додаткова інформація поки що недоступна. У зв’язку з цим можливі тимчасові перебої в русі в центрі міста", - повідомили у міській поліції у X.

Як повідомляє місцеве видання Mannheimer Morgen, за словами очевидців, на місці промчала машина і збила людей. Імовірно, принаймні одна людина загинула, пише видання.



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