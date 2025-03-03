В центре Мангейма автомобиль врезался в людей: что известно
Киев • УНН
В центре Мангейма проводится масштабная полицейская операция в районе Wasserturm/Plankenkopf. По сообщениям очевидцев, автомобиль сбил нескольких человек, по меньшей мере один человек погиб.
В центре Мангейма в юго-западной части Германии, по сообщениям, автомобиль врезался в людей. Городская полиция сообщила о масштабной полицейской операции на месте, пишет УНН.
Детали
"Сейчас в центре города Мангейма, в районе Wasserturm/Plankenkopf, продолжается полицейская операция. Полиция и спасательные службы уже в пути. Дополнительная информация пока недоступна. В связи с этим возможны временные перебои в движении в центре города", - сообщили в городской полиции в X.
Как сообщает местное издание Mannheimer Morgen, по словам очевидцев, на месте промчалась машина и сбила людей. Предположительно, по крайней мере один человек погиб, пишет издание.
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