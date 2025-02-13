В Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей: что известно об инциденте
Киев • УНН
На перекрестке Dachauer Straße и Seidlstraße автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие. Водитель задержан на месте происшествия, полиция проводит масштабную операцию.
В Мюнхене на юге Германии автомобиль въехал в толпу, несколько человек получили ранения, сообщили в полиции Мюнхена в X в четверг, пишет УНН.
Детали
"Сейчас в районе Dachauer Straße / Seidlstraße продолжается большая полицейская операция. На месте происшествия автомобиль въехал в группу людей. Несколько человек получили ранения", - сообщили в мюнхенской полиции.
Как пишет Bild, автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi в центре Мюнхена, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек.
На месте работают экстренные службы, пострадавших доставляют в больницы. По данным СМИ, перед инцидентом могли раздаваться выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В полиции указали, что на месте работают полицейские силы.
"Водителя удалось задержать на месте, и он пока не представляет опасности", - отметили в полиции.
Вокруг места инцидента, как указано, перекрыто движение.
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