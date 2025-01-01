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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лондоне в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу: двое пострадали

В Лондоне в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу: двое пострадали

Киев  •  УНН

 • 11263 просмотра

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Водитель сбил двух пешеходов во время празднования Нового года возле Примроуз-Хилл в Лондоне. Один человек получил серьезные травмы, другой - легкие, а водителя арестовали за опасное вождение и хранение наркотиков.

40-летнего мужчину арестовали после того, как он на автомобиле сбил двух пешеходов возле лондонского района Примроуз-Хилл во время празднования Нового года. Один человек получил серьезные травмы, а другой отделался легкими ушибами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Полиция арестовала мужчину по подозрению в опасном вождении, нанесении тяжких телесных повреждений и хранении контролируемых наркотиков после того, как автомобиль свернул в сторону толпы людей, наблюдавших за новогодним фейерверком в Лондоне.

По словам полиции, водитель покинул место происшествия и помчался по Примроуз-Хилл-роуд, где сбил второго пешехода.

На видеозаписи, сделанной сегодня на месте происшествия, видно, как паникующая толпа убегает с Примроуз-Хилл после начала фейерверка. Слышны крики и вопли людей, а вокруг перекрестка собрались полицейские.

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Полиция подтвердила, что автомобиль сбил 21-летнего мужчину. Он получил незначительные травмы и не нуждался в медицинской помощи.

Второму сбитому пешеходу, 59-летнему мужчине, была оказана помощь парамедиками, после чего его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители не связывают инцидент с терроризмом.

Накануне полицейские призвали людей избегать этого района накануне Нового года после того, как 31 декабря прошлого года 16-летнего Гарри Питмана смертельно ранили ножом в шею, когда толпа собралась на смотровой площадке.

В США обнаружили рекордный тайник бомб в доме сторонника теорий заговора1 янв. 2025, 06:51 • 13539 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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