В Лондоне в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу: двое пострадали

40-летнего мужчину арестовали после того, как он на автомобиле сбил двух пешеходов возле лондонского района Примроуз-Хилл во время празднования Нового года. Один человек получил серьезные травмы, а другой отделался легкими ушибами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Полиция арестовала мужчину по подозрению в опасном вождении, нанесении тяжких телесных повреждений и хранении контролируемых наркотиков после того, как автомобиль свернул в сторону толпы людей, наблюдавших за новогодним фейерверком в Лондоне.

По словам полиции, водитель покинул место происшествия и помчался по Примроуз-Хилл-роуд, где сбил второго пешехода.

На видеозаписи, сделанной сегодня на месте происшествия, видно, как паникующая толпа убегает с Примроуз-Хилл после начала фейерверка. Слышны крики и вопли людей, а вокруг перекрестка собрались полицейские.

Полиция подтвердила, что автомобиль сбил 21-летнего мужчину. Он получил незначительные травмы и не нуждался в медицинской помощи.

Второму сбитому пешеходу, 59-летнему мужчине, была оказана помощь парамедиками, после чего его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители не связывают инцидент с терроризмом.

Накануне полицейские призвали людей избегать этого района накануне Нового года после того, как 31 декабря прошлого года 16-летнего Гарри Питмана смертельно ранили ножом в шею, когда толпа собралась на смотровой площадке.

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