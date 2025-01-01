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В США обнаружили рекордный тайник бомб в доме сторонника теорий заговора

В США обнаружили рекордный тайник бомб в доме сторонника теорий заговора

Киев  •  УНН

 • 4755 просмотра

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В Вирджинии найдено более 150 самодельных взрывных устройств в доме мужчины, который потерял пальцы из-за взрывчатки. Подозреваемый хранил бомбы в гараже и рюкзаке, а также нестабильную взрывчатку в морозильной камере.

ФБР нашло самый большой тайник «готовых взрывных устройств» в истории бюро во время ареста мужчины из Вирджинии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS News. 

Детали

Федеральная прокуратура проводила обыск по делу Брэда Спаффорда, которого арестовали  17 декабря за предполагаемое хранение незарегистрированного короткоствольного ружья.  Во время следственных действий на ферме Спаффорда площадью 20 акров в графстве Остров Уайт следователи обнаружили «запас из более чем 150 самодельных взрывных устройств», которые, по словам прокуроров, были оценены как трубчатые бомбы. Они заявили, что некоторые из бомб были помечены как «смертельные» и «предварительно загружены в жилет, который можно носить».

Большинство устройств якобы были найдены в отдельном гараже, а другие - в рюкзаке в спальне «абсолютно незащищенными». Прокуроры заявили, что Спаффорд также «признал, что хранил в морозильной камере банку с HMTD - взрывчатым материалом, который является настолько нестабильным, что может взорваться только в результате трения при изменении температуры». Следователи нашли банку, которая хранилась рядом с продуктами питания и была помечена надписями «опасно» и «не касаться», сообщили в прокуратуре.

Согласно судебным документам, о которых впервые сообщил сайт Court Watch, расследование началось в начале 2023 года после того, как сосед Спаффорда сообщил властям, что Спаффорд хранит оружие и потерял три пальца на правой руке.

«Даже после того, как он потерял собственные пальцы в результате использования самодельных взрывчатых материалов, он принял очевидно замечательное решение хранить чрезвычайно опасный взрывчатый материал в морозильной камере дома рядом с продуктами питания, к которым имела доступ вся семья», - заявили прокуроры, утверждая, что мужчина „представляет чрезвычайную опасность для общества“ и должен оставаться под стражей.

Сосед также сообщил властям, что Спаффорд использовал фотографии президента Байдена для тренировок в стрельбе на местном стрельбище. Сосед сказал, что Спаффорд считает, что «политические убийства должны вернуть» и что «пропавшие дети, которых показывали в новостях, были забраны федеральным правительством для подготовки школьных стрелков». После покушения на новоизбранного президента Дональда Трампа в июле на митинге в Пенсильвании, Спаффорд якобы сказал своему соседу, что «он надеется, что стрелок не промахнется по Камале», - заявили прокуроры.

Его адвокаты утверждают, что он должен быть освобожден до суда, заявив суду, что у него «нет судимостей, истории злоупотребления наркотическими веществами или психических заболеваний».

«В деле нет ни одного доказательства того, что господин Спаффорд когда-либо кому-то угрожал, и утверждение о том, что кому-то может угрожать опасность из-за его политических взглядов и комментариев, является бессмысленным», - написали его адвокаты во вторник в своем представлении в суд.

В Нью-Йорке на вокзале нашли мужчину с ожогами через несколько дней после поджога женщины в поезде метро28 дек. 2024, 11:56 • 19424 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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