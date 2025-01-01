У США виявили рекордну схованку бомб у будинку прихильника теорій змови

ФБР знайшло найбільшу схованку "готових вибухових пристроїв" в історії бюро під час арешту чоловіка з Вірджинії. Про це УНН повідомляє із посиланням на CBS News.

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Федеральна прокуратура проводила обшуку у справі Бреда Спаффорда, якого арештували 17 грудня за ймовірне зберігання незареєстрованої короткоствольної рушниці. Під час слідчих дій на фермі Спаффорда площею 20 акрів у графстві Острів Уайт слідчі виявили "запас з більш ніж 150 саморобних вибухових пристроїв", які, за словами прокурорів, були оцінені як трубчасті бомби. Вони заявили, що деякі з бомб були позначені як "смертельні" і "попередньо завантажені в жилет, який можна носити".

Більшість пристроїв нібито були знайдені в окремому гаражі, а інші - в рюкзаку в спальні "абсолютно незахищеними". Прокурори заявили, що Спаффорд також "визнав, що зберігав у морозильній камері банку з HMTD - вибуховим матеріалом, який є настільки нестабільним, що може вибухнути лише в результаті тертя при зміні температури". Слідчі знайшли банку, яка зберігалася поруч з продуктами харчування і була позначена написами "небезпечно" і "не торкатися", повідомили в прокуратурі.

Згідно з судовими документами, про які вперше повідомив сайт Court Watch, розслідування почалося на початку 2023 року після того, як сусід Спаффорда повідомив владі, що Спаффорд зберігає зброю і втратив три пальці на правій руці.

"Навіть після того, як він втратив власні пальці в результаті використання саморобних вибухових матеріалів, він прийняв очевидно чудове рішення зберігати надзвичайно небезпечний вибуховий матеріал у морозильній камері будинку поруч з продуктами харчування, до яких мала доступ вся сім'я", - заявили прокурори, стверджуючи, що чоловік "становить надзвичайну небезпеку для суспільства" і повинен залишатися під вартою.

Сусід також повідомив владі, що Спаффорд використовував фотографії президента Байдена для тренувань у стрільбі на місцевому стрільбищі. Сусід сказав, що Спаффорд вважає, що "політичні вбивства повинні повернути" і що "зниклі діти, яких показували в новинах, були забрані федеральним урядом для підготовки шкільних стрільців". Після замаху на новообраного президента Дональда Трампа у липні на мітингу в Пенсильванії, Спаффорд нібито сказав своєму сусідові, що "він сподівається, що стрілець не промахнеться по Камалі", - заявили прокурори.

Його адвокати стверджують, що він повинен бути звільнений до суду, заявивши суду, що у нього "немає судимостей, історії зловживання наркотичними речовинами або психічних захворювань".

"У справі немає жодного доказу того, що пан Спаффорд коли-небудь комусь погрожував, і твердження про те, що комусь може загрожувати небезпека через його політичні погляди і коментарі, є безглуздим", - написали його адвокати у вівторок у своєму поданні до суду.

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