У Лондоні в новорічну ніч автомобіль в'їхав у натовп: двох поранено

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Водій збив двох пішоходів під час святкування Нового року біля Прімроуз-Хілл у Лондоні. Одна людина отримала серйозні травми, інша - легкі, а водія заарештували за небезпечне водіння та зберігання наркотиків.

40-річного чоловіка заарештували після того, як він на автомобілі збив двох пішоходів біля лондонського району Прімроуз-Хілл під час святкування Нового року. Одна людина отримала серйозні травми, а інша відбулася легкими забоями. Про це УНН повідомляє із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Поліція заарештувала чоловіка за підозрою у небезпечному водінні, завданні тяжких тілесних ушкоджень та зберіганні контрольованих наркотиків після того, як автомобіль звернув у бік натовпу людей, які спостерігали за новорічним феєрверком у Лондоні.

За словами поліції, водій залишив місце події і помчав Примроуз-Хілл-роуд, де збив другого пішохода.

На відеозаписі, зробленому сьогодні на місці події, видно, як натовп, що панікує, тікає з Прімроуз-Хілл після початку феєрверку. Чути крики та крики людей, а довкола перехрестя зібралися поліцейські.

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Поліція підтвердила, що автомобіль збив 21-річного чоловіка. Він отримав незначні травми, і медична допомога йому не потрібна.

Другому збитому пішоходу, 59-річному чоловікові, було надано допомогу парамедиками, після чого його було доставлено до лікарні. Йому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці не пов'язують інцидент із тероризмом.

Напередодні поліцейські закликали людей уникати цього району напередодні Нового року після того, як 31 грудня рік тому 16-річного Гаррі Пітмана смертельно поранили ножем у шию, коли натовп зібрався на оглядовому майданчику.

У США виявили рекордну схованку бомб у будинку прихильника теорій змови01.01.25, 08:51 • 25866 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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