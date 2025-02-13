У Мюнхені автомобіль протаранив натовп людей: що відомо про інцидент

У Мюнхені на півдні Німеччини автомобіль в'їхав у натовп, кілька людей отримали поранення, повідомили у поліції Мюнхена у X у четвер, пише УНН.

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"Зараз в районі Dachauer Straße / Seidlstraße триває велика поліцейська операція. На місці події автомобіль в'їхав у групу людей. Кілька людей отримали поранення", - повідомили у мюнхенській поліції.

Як пише Bild, автомобіль Mini Cooper врізався в учасників демонстрації профспілки Verdi у центрі Мюнхена, внаслідок чого постраждали щонайменше 15 людей.

На місці працюють екстрені служби, постраждалих доставляють до лікарень. За даними ЗМІ, перед інцидентом могли лунати постріли, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

У поліції вказали, що на місці працюють поліцейські сили.

"Водія вдалося затримати на місці, і він наразі не становить небезпеки", - зазначили у поліції.

Навколо місця інциденту, як вказано, перекрито рух.

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