Аварія в центрі Мангайма: двоє людей загинули, 25 поранених, підозрюваного заарештовано
Київ • УНН
У Німеччині, в центрі Мангайма автомобіль на великій швидкості в'їхав у групу пішоходів, внаслідок чого загинуло двоє людей. 25 осіб отримали поранення, з них 15 перебувають у важкому стані.
В німецькій землі Баден-Вюртемберг, триває масштабна поліцейська операція після того, як автомобіль в'їхав у натовп людей. За даними ЗМІ, двоє людей загинули, 25 дістали поранення, 15 із них перебувають у важкому стані.
Передає УНН із посиланням на Bild та DW.
Інцидент стався близько 12.15 в центрі Мангайма, на торговій вулиці: чорний позашляховик на великій швидкості в'їхав у пішоходів. Наразі не відомо, чи це був напад, чи нещасний випадок. На місці події - уламки та людина, яка лежала під брезентом, передають німецькі ЗМІ. За даними BILD внаслідок інциденту 2 людей загинуло, також ідеться про 25 поранених. Щонайменше 15 з цих жертв мають серйозні поранення, уточнює видання.
Представник поліції заявив, що громадянам, які мешкають на найближчих, до місця подій вулицях, слід залишатися вдома. Тим часом підозрюваного вже заарештували.
Для підготовки до надання допомоги постраждалим у лікарні впроваджено план ліквідації надзвичайних ситуацій. Всього було задіяно вісім травматологічних бригад, як дорослих, так і дітей.
Операції, які можна було відкласти, але ще не розпочалися, одразу вилучили з операційного графіка, щоб створити додаткові робочі потужності
Також збільшено потужності у відділеннях інтенсивної терапії.
Нагадаємо
У центрі Мангайма проводиться масштабна поліцейська операція в районі Wasserturm/Plankenkopf. За повідомленнями очевидців, автомобіль збив кількох людей, щонайменше одна особа загинула.