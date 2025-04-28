Министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение Индии неизбежно - Reuters
Киев • УНН
Министр обороны Пакистана заявил о повышенной готовности страны к возможному вторжению Индии, на фоне недавнего нападения боевиков на туристов в Кашмире. Он добавил, что Пакистан применит ядерное оружие только при угрозе существованию.
Сегодня министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение соседней Индии неизбежно после атаки пакистанских боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сказал, что его страна находится в состоянии повышенной готовности и что будет использовать свой арсенал ядерного оружия, только если "будет прямая угроза нашему существованию".
Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, поэтому эти решения были приняты
По информации издания, министр добавил, что пакистанские военные "проинформировали правительство о возможности нападения Индии". Он не вдавался в подробности, почему считает, что вторжение неизбежно.
Напомним
22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло массированное нападение на туристов. В результате трагедии 26 человек погибли. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление" и заявило, что пострадавшие – не туристы, а агенты под прикрытием.
После этого власти Индии объявила о приостановлении выдачи виз гражданам Пакистана.
А 24 апреля на границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы. По предварительным данным, индийские пограничные посты были обстреляны со стороны пакистанских войск. В ответ Индия подняла в воздух истребители и самолеты разведчики. Посольство США в Индии рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Кашмира.
В тот же день в Индии произошли взрывы в домах членов пакистанской группировки "Лашкар-е-Тайба", которые, вероятно, причастны к нападению в Кашмире.
Сегодня, 28 апреля, Индия заявила, что уже четвертую ночь подряд отвечает на "неспровоцированные" обстрелы со стороны Пакистана вдоль фактической границы, поэтому напряжение между двумя государствами, имеющими ядерное оружие, растет.