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Індія та Пакистан четвертий день не припиняють перестрілки на кордоні Кашміру

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Індія реагує на обстріли з Пакистану, посилюючи пошуки бойовиків після теракту. Обидві країни розривають угоди на тлі загострення відносин.

Індія та Пакистан четвертий день не припиняють перестрілки на кордоні Кашміру

У понеділок Індія заявила, що вже четверту ніч поспіль відповідає на "неспровоковані" обстріли з боку Пакистану вздовж фактичного кордону. Також Індія активізує пошуки бойовиків у регіоні після терористичного нападу на туристів у Кашмірі минулого тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Після нападу 22 квітня, в результаті якого загинуло 26 осіб, Індія ідентифікувала двох з трьох підозрюваних бойовиків як пакистанців, хоча Ісламабад заперечує свою причетність і закликає до проведення нейтрального розслідування.

Співробітники служби безпеки і ті, хто вижив, розповіли, що бойовики розділили чоловіків на лузі в районі Пахалгам, запитали їхні імена і вибрали індусів, а потім розстріляли їх з близької відстані.

Напад викликав обурення і скорботу в Індії, де більшість населення становлять індуси, а також заклики до дій проти ісламського Пакистану, якого Нью-Делі звинувачує у фінансуванні і заохоченні тероризму в Кашмірі. На цей регіон претендують обидві країни і за який вони вели дві війни.

Ядерні держави вжили низку заходів одна проти одної: Індія призупинила дію критично важливого Договору про води Інду, а Пакистан закрив свій повітряний простір для польотів індійських авіакомпаній.

Індійська армія заявила, що відповіла на "неспровокований" вогонь зі стрілецької зброї з численних постів пакистанської армії близько опівночі в неділю вздовж 740-кілометрового де-факто кордону, що розділяє індійські і пакистанські райони Кашміру. У повідомленні не наводиться жодних подробиць і не повідомляється про жертви.

Індія перекрила річку Інд для Пакистану, Ісламабад розцінює це як акт війни24.04.25, 23:57 • 5334 перегляди

Пакистанські військові не відповіли на запит про коментарі. В окремій заяві пакистанська армія повідомила, що за останні два дні вона вбила 54 ісламістських бойовиків, які намагалися проникнути в країну з боку афганського кордону на заході.

Після нападу сили оборони Індії провели низку військових навчань по всій країні. За словами представника оборонного відомства, деякі з них є рутинними навчаннями з підвищення готовності.

Сили безпеки затримали близько 500 осіб для допиту після того, як вони обшукали майже 1000 будинків і лісів в пошуках бойовиків в індійському Кашмірі, повідомив агентству Reuters у понеділок представник місцевої поліції. За словами чиновника, наразі зруйновано щонайменше дев'ять будинків.

Політичні лідери штату закликали до обережності, щоб гарантувати, що невинні не постраждають під час дій уряду по боротьбі з тероризмом після найсмертоноснішого інциденту такого роду в Індії за майже два десятиліття.

Настав час... уникати будь-яких недоречних дій, які відчужують людей. Покарайте винних, не проявляйте до них милосердя, але не дозволяйте невинним людям стати побічними жертвами

- заявив головний міністр Джамму і Кашміру Омар Абдулла в суботу в ефірі телеканалу X.

Угруповання "Кашмірський опір", також відоме як "Фронт опору", заявило в повідомленні на Х, що воно "однозначно" заперечує свою причетність до нападу минулого тижня, після того, як в першому повідомленні на нього було покладено відповідальність.

Доповнення

На кордоні Індії та Пакистану пролунали постріли на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі. Обидві країни розривають угоди та вводять обмеження.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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