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Индия и Пакистан четвертый день не прекращают перестрелки на границе Кашмира

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Индия реагирует на обстрелы из Пакистана, усиливая поиски боевиков после теракта. Обе страны разрывают соглашения на фоне обострения отношений.

Индия и Пакистан четвертый день не прекращают перестрелки на границе Кашмира

В понедельник Индия заявила, что уже четвертую ночь подряд отвечает на "неспровоцированные" обстрелы со стороны Пакистана вдоль фактической границы. Также Индия активизирует поиски боевиков в регионе после террористического нападения на туристов в Кашмире на прошлой неделе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После нападения 22 апреля, в результате которого погибло 26 человек, Индия идентифицировала двух из трех подозреваемых боевиков как пакистанцев, хотя Исламабад отрицает свою причастность и призывает к проведению нейтрального расследования.

Сотрудники службы безопасности и те, кто выжил, рассказали, что боевики разделили мужчин на лугу в районе Пахалгам, спросили их имена и выбрали индусов, а затем расстреляли их с близкого расстояния.

Нападение вызвало возмущение и скорбь в Индии, где большинство населения составляют индусы, а также призывы к действиям против исламского Пакистана, которого Нью-Дели обвиняет в финансировании и поощрении терроризма в Кашмире. На этот регион претендуют обе страны и за который они вели две войны.

Ядерные государства приняли ряд мер друг против друга: Индия приостановила действие критически важного Договора о водах Инду, а Пакистан закрыл свое воздушное пространство для полетов индийских авиакомпаний.

Индийская армия заявила, что ответила на "неспровоцированный" огонь из стрелкового оружия с многочисленных постов пакистанской армии около полуночи в воскресенье вдоль 740-километровой де-факто границы, разделяющей индийские и пакистанские районы Кашмира. В сообщении не приводится никаких подробностей и не сообщается о жертвах.

Индия перекрыла реку Инд для Пакистана, Исламабад расценивает это как акт войны24.04.25, 23:57 • 5334 просмотра

Пакистанские военные не ответили на запрос о комментариях. В отдельном заявлении пакистанская армия сообщила, что за последние два дня она убила 54 исламистских боевиков, которые пытались проникнуть в страну со стороны афганской границы на западе.

После нападения силы обороны Индии провели ряд военных учений по всей стране. По словам представителя оборонного ведомства, некоторые из них являются рутинными учениями по повышению готовности.

Силы безопасности задержали около 500 человек для допроса после того, как они обыскали почти 1000 домов и лесов в поисках боевиков в индийском Кашмире, сообщил агентству Reuters в понедельник представитель местной полиции. По словам чиновника, в настоящее время разрушено не менее девяти домов.

Политические лидеры штата призвали к осторожности, чтобы гарантировать, что невинные не пострадают во время действий правительства по борьбе с терроризмом после самого смертоносного инцидента такого рода в Индии за почти два десятилетия.

Пришло время... избегать любых неуместных действий, которые отчуждают людей. Накажите виновных, не проявляйте к ним милосердия, но не позволяйте невинным людям стать побочными жертвами

- заявил главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла в субботу в эфире телеканала X.

Группировка "Кашмирское сопротивление", также известное как "Фронт сопротивления", заявило в сообщении на Х, что оно "однозначно" отрицает свою причастность к нападению на прошлой неделе, после того, как в первом сообщении на него была возложена ответственность.

Дополнение

На границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире. Обе страны разрывают соглашения и вводят ограничения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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