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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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Индия перекрыла реку Инд для Пакистана, Исламабад расценивает это как акт войны

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В ответ на теракт в Кашмире Индия приостановила договор о водах Инду от 1960 года. Пакистан расценивает это как акт войны и угрожает ответить силой.

Индия перекрыла реку Инд для Пакистана, Исламабад расценивает это как акт войны

Индия перекрыла поток реки Инд, которая направляется в Пакистан. Об этом сообщает Times of India, информирует УНН.

Детали

Согласно сообщению, правительство Индии приостановило договор о водах Инда, подписанный с Пакистаном в 1960 году в ответ на террористическую атаку в горном регионе Пахалгам в спорной провинции Джамму и Кашмир.

Виновные в этом нападении и их спонсоры будут привлечены к ответственности. ... Индия будет неумолима в преследовании тех, кто совершил террористические акты или сговорился, чтобы сделать их возможными

- отметил министр иностранных дел страны Викрам Мисри.

В свою очередь пакистанское правительство заявило, что "любая попытка остановить или отвести воду, принадлежащую Пакистану по Договору о водах Инда, будет воспринята как акт войны", пригрозив ответить силой.

По словам экспертов, приостановление договора о водах Инда негативно повлияет на Пакистан, поскольку сельское хозяйство страны зависит от этих водных ресурсов.

Напомним

По информации Gulistan News, Индия планирует отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном. Это происходит на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире.

Кашмир является предметом территориальных споров между Индией и Пакистаном на протяжении многих десятилетий. Ситуация в международном масштабе осложняется тем, что обе страны обладают ядерным оружием и новая война между ними может привести к ужасным последствиям.

Пакистан приостановил торговлю с Индией и закрыл небо для самолетов24.04.25, 15:25 • 3884 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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