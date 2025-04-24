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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
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Пакистан приостановил торговлю с Индией и закрыл небо для самолетов

Киев • УНН

 • 2288 просмотра

Исламабад требует от граждан Индии покинуть Пакистан, приостановил действие виз и выдворил индийских дипломатов. Индия также приостановила выдачу виз пакистанцам после трагедии в Кашмире.

Пакистан приостановил торговлю с Индией и закрыл небо для самолетов

Пакистан приостановил торговлю с Индией и закрыл свое воздушное пространство для самолетов индийских авиалиний. Об этом сообщает NDTV, передает УНН.

Детали

Официальный Исламабад также требует от граждан Индии покинуть Пакистан, а также объявил о приостановке действия виз, которые были выданы по программе освобождения от виз.

Также Пакистан объявил о выдворении индийских дипломатов – до того аналогичный шаг предприняла Индия в отношении пакистанских дипломатов.

Напомним

Власти Индии объявили о приостановке выдачи виз гражданам Пакистана после гибели людей на курорте в Кашмире. Трагедия произошла 24 апреля: тогда погибло 26 человек, еще 17 были ранены.

Также Индия запретила пакистанцам въезд на свою территорию и требует от военных советников пакистанской миссии покинуть индийскую территорию в течение недели.

Дополнение

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошло три крупных войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Стрельба с десятками жертв в индийском Джамму и Кашмире: ответственность за нападение взяла боевая группировка "Кашмирское сопротивление"23.04.25, 14:27 • 4678 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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