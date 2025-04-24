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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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Індія перекрила річку Інд для Пакистану, Ісламабад розцінює це як акт війни

Київ • УНН

 • 354 перегляди

У відповідь на теракт в Кашмірі Індія призупинила договір про води Інду від 1960 року. Пакистан розцінює це як акт війни та погрожує відповісти силою.

Індія перекрила річку Інд для Пакистану, Ісламабад розцінює це як акт війни

Індія перекрила потік ріки Інд, яка прямує до Пакистану. Про це повідомляє Times of India, інформує УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, уряд Індії призупинив договір про води Інду, підписаний з Пакистаном у 1960 році у відповідь на терористичну атаку у гірському регіоні Пахалгам у спірній провінції Джамму та Кашмір.

Винних у цьому нападі та їхніх спонсорів буде притягнуто до відповідальності. ... Індія буде невблаганною у переслідуванні тих, хто вчинив терористичні акти або змовився, щоб зробити їх можливими

- зазначив міністр закордонних справ країни Вікрам Місрі.

У свою чергу пакистанський уряд заявив, що "будь-яка спроба зупинити або відвести воду, що належить Пакистану за Договором про води Інду, буде сприйнята як акт війни", пригрозивши відповісти силою.

За словами експертів, призупинення договору про води Інду негативно вплине на Пакистан, оскільки сільське господарство країни залежить від цих водних ресурсів.

Нагадаємо

За інформацією Gulistan News, Індія планує скасувати угоду про припинення вогню з Пакистаном. Це відбувається на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі.

Кашмір є предметом територіальних суперечок між Індією і Пакистаном протяго багатьох десятиліть. Ситуація в міжнародному масштабі ускладнюється тим, що обидві країни мають ядерну зброю і нова війна між ними може призвести до жахливих наслідків.

Пакистан зупинив торгівлю з Індією і закрив небо для літаків24.04.25, 15:25 • 3906 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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