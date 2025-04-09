Кулеба прибудет в Индию в четверг: Нью-Дели сообщило, о чем будут говорить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию 28 марта 2024 года с двухдневным официальным визитом, чтобы обсудить двустороннее партнерство, сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, с индийскими чиновниками и бизнес-сообществом.