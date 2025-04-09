16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.
Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с премьер-министром Индии вопрос санкций против РФ. ЕС стремится усилить контроль за выполнением ограничений, поскольку российская агрессия угрожает как Европе, так и Индии.
Индия рассматривает возможность снижения тарифов на американские товары в ключевых секторах перед визитом премьера Моди в США.
Россия вербует индийцев в свою армию под видом трудоустройства и образования. Около 100 граждан Индии воюют на стороне РФ, 10 из них уже погибли.
Манмохан Сингх, который был премьер-министром Индии с 2004 по 2014 год, умер в возрасте 92 лет. Он считается архитектором экономической либерализации страны и способствовал ее беспрецедентному экономическому росту.
Бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину обвиняют в преступлениях против человечности во время протестов. Суд приказал арестовать ее и еще 45 человек, включая бывших министров, которые сбежали из страны.
Украина рассматривает премьер-министра Индии Нарендру Моди как потенциального посредника в мирных переговорах с россией.
Европейские страны перенаправляют индийские артиллерийские снаряды в Украину, что вызывает протесты россии. Индия не вмешивается в эти поставки, хотя они продолжаются уже больше года.
Нарендра Моди совершит визит в Украину, подтвердил МИД Индии. Это первая поездка индийского премьера в Украину после российского вторжения и через месяц после встречи с путиным в москве.
Прошлый месяц стал самым жарким июнем в истории, продолжив 13-месячную полосу исключительных температур, в результате чего 2024 год может стать самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений.
Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.
Индия подписала 10-летнее соглашение с Ираном о развитии стратегически важного порта Чабахар, инвестировав 370 миллионов долларов, несмотря на предупреждения США о рисках ведения бизнеса с Ираном, поскольку Индия считает, что порт принесет пользу всему региону, обеспечивая транзитный путь в Афганистан и Центральную Азию.
Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.
Индийские оппозиционные партии провели массовый митинг "Спасем демократию" в Нью-Дели, критикуя правительство премьер-министра Моди за подавление оппонентов и подрыв демократии в преддверии выборов в следующем месяце.
Министр иностранных дел Украины очертил три ключевые задачи для укрепления отношений с Индией: восстановление довоенного уровня торговли и сотрудничества, работа над новыми совместными проектами и программами, участие Индии в Формуле мира Президента Зеленского, а также работа над организацией визитов лидеров обеих стран.
Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил двусторонние отношения, региональную ситуацию, глобальную безопасность, украинскую формулу мира и восстановление довоенного уровня сотрудничества с Индией во время переговоров со своим индийским коллегой в Нью-Дели.
Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.
Министр иностранных дел Украины Кулеба посетил Нью-Дели, чтобы оживить отношения с Индией и уделить особое внимание украинской формуле мира, основанной на диалоге между президентами Зеленским и Моди.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с двухдневным визитом, чтобы обсудить с министром иностранных дел д-ром Джайшанкаром экономические проекты, реконструкцию и двустороннее сотрудничество.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с целью укрепления двусторонних связей, обсуждения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и изучения роли Индии в восстановлении Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию 28 марта 2024 года с двухдневным официальным визитом, чтобы обсудить двустороннее партнерство, сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, с индийскими чиновниками и бизнес-сообществом.
Зеленский обсудил с премьер-министром Индии укрепление торгово-экономических отношений, в частности аграрный экспорт, сотрудничество в авиационной отрасли, торговлю фармацевтической и промышленной продукцией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой "мирного плана" Украины и оценить экономические, культурные и технологические связи между двумя странами.
Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.
Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.
Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.
Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.
Тысячи индийских фермеров собрались за пределами Нью-Дели, чтобы потребовать вмешательства правительства для поддержки сельского хозяйства, включая гарантированные цены на урожай и отмену кредитов.
Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.
Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, пытается дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика, из-за беспокойства относительно поставок комплектующих из-за войны в Украине. Это может подтолкнуть Москву к сближению с Китаем, что вызывает беспокойство Индии.