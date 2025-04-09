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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28654 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.

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ЕС обратится за помощью к Индии для применения санкций против рф - Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с премьер-министром Индии вопрос санкций против РФ. ЕС стремится усилить контроль за выполнением ограничений, поскольку российская агрессия угрожает как Европе, так и Индии.

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Индия может снизить пошлины на американские товары перед встречей Моди и Трампа

Индия рассматривает возможность снижения тарифов на американские товары в ключевых секторах перед визитом премьера Моди в США.

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рф вербует индийцев на войну против Украины, заманивая их работой и образованием - WP

Россия вербует индийцев в свою армию под видом трудоустройства и образования. Около 100 граждан Индии воюют на стороне РФ, 10 из них уже погибли.

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Бывший премьер-министр Индии, которого считают архитектором экономики страны, умер в возрасте 92 лет

Манмохан Сингх, который был премьер-министром Индии с 2004 по 2014 год, умер в возрасте 92 лет. Он считается архитектором экономической либерализации страны и способствовал ее беспрецедентному экономическому росту.

Новости Мира • 27 декабря, 13:48 • 17806 просмотра

Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера за преступления против человечности во время протестов в стране

Бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину обвиняют в преступлениях против человечности во время протестов. Суд приказал арестовать ее и еще 45 человек, включая бывших министров, которые сбежали из страны.

Новости Мира • 18 октября, 01:23 • 18656 просмотра

Украина все больше начала рассматривать Индию как посредника в отношениях с кремлем - Politico

Украина рассматривает премьер-министра Индии Нарендру Моди как потенциального посредника в мирных переговорах с россией.

Война • 25 сентября, 09:13 • 29499 просмотра

В Украину попадают боеприпасы из Индии несмотря на протесты россии - Reuters

Европейские страны перенаправляют индийские артиллерийские снаряды в Украину, что вызывает протесты россии. Индия не вмешивается в эти поставки, хотя они продолжаются уже больше года.

Война • 19 сентября, 08:08 • 15795 просмотра

Премьер Индии Моди посетит Украину - МИД

Нарендра Моди совершит визит в Украину, подтвердил МИД Индии. Это первая поездка индийского премьера в Украину после российского вторжения и через месяц после встречи с путиным в москве.

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2024 год может стать самым жарким годом в мире, на фоне рекорда июня

Прошлый месяц стал самым жарким июнем в истории, продолжив 13-месячную полосу исключительных температур, в результате чего 2024 год может стать самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений.

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Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.

Новости Мира • 31 мая, 15:30 • 24929 просмотра

Индия призвала США "не смотреть узко" на их соглашение с Ираном

Индия подписала 10-летнее соглашение с Ираном о развитии стратегически важного порта Чабахар, инвестировав 370 миллионов долларов, несмотря на предупреждения США о рисках ведения бизнеса с Ираном, поскольку Индия считает, что порт принесет пользу всему региону, обеспечивая транзитный путь в Афганистан и Центральную Азию.

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Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.

политика • 4 мая, 01:40 • 26801 просмотра

В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

Индийские оппозиционные партии провели массовый митинг "Спасем демократию" в Нью-Дели, критикуя правительство премьер-министра Моди за подавление оппонентов и подрыв демократии в преддверии выборов в следующем месяце.

Новости Мира • 1 апреля, 10:00 • 23760 просмотра

Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

Министр иностранных дел Украины очертил три ключевые задачи для укрепления отношений с Индией: восстановление довоенного уровня торговли и сотрудничества, работа над новыми совместными проектами и программами, участие Индии в Формуле мира Президента Зеленского, а также работа над организацией визитов лидеров обеих стран.

Экономика • 29 марта, 19:31 • 63985 просмотра

Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны

Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил двусторонние отношения, региональную ситуацию, глобальную безопасность, украинскую формулу мира и восстановление довоенного уровня сотрудничества с Индией во время переговоров со своим индийским коллегой в Нью-Дели.

Война • 29 марта, 10:49 • 22305 просмотра

Умер известный американский политик Джозеф Либерман, соратник Альберта Гора

Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.

Новости Мира • 28 марта, 09:47 • 25910 просмотра

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Министр иностранных дел Украины Кулеба посетил Нью-Дели, чтобы оживить отношения с Индией и уделить особое внимание украинской формуле мира, основанной на диалоге между президентами Зеленским и Моди.

политика • 28 марта, 08:26 • 106693 просмотра

Украина надеется, что Индия поможет в восстановлении – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с двухдневным визитом, чтобы обсудить с министром иностранных дел д-ром Джайшанкаром экономические проекты, реконструкцию и двустороннее сотрудничество.

Экономика • 27 марта, 19:27 • 26789 просмотра

Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с целью укрепления двусторонних связей, обсуждения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и изучения роли Индии в восстановлении Украины.

политика • 27 марта, 19:22 • 28204 просмотра

Кулеба прибудет в Индию в четверг: Нью-Дели сообщило, о чем будут говорить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию 28 марта 2024 года с двухдневным официальным визитом, чтобы обсудить двустороннее партнерство, сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, с индийскими чиновниками и бизнес-сообществом.

политика • 27 марта, 13:04 • 27873 просмотра

Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский

Зеленский обсудил с премьер-министром Индии укрепление торгово-экономических отношений, в частности аграрный экспорт, сотрудничество в авиационной отрасли, торговлю фармацевтической и промышленной продукцией.

Экономика • 20 марта, 14:33 • 21619 просмотра

Глава МИД Украины на следующей неделе посетит Индию - Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой "мирного плана" Украины и оценить экономические, культурные и технологические связи между двумя странами.

Война • 20 марта, 10:38 • 31910 просмотра

Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.

Война • 26 февраля, 10:56 • 117389 просмотра

G20 на министерской встрече в Бразилии обсудит войну россии против Украины

Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.

политика • 21 февраля, 11:57 • 29946 просмотра

Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.

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Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters

Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.

Экономика • 16 февраля, 10:43 • 27495 просмотра

В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров

Тысячи индийских фермеров собрались за пределами Нью-Дели, чтобы потребовать вмешательства правительства для поддержки сельского хозяйства, включая гарантированные цены на урожай и отмену кредитов.

Общество • 15 февраля, 01:50 • 78524 просмотра

США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп

Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.

политика • 1 февраля, 22:09 • 34583 просмотра

Reuters: Индия отказывается от российского оружия

Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, пытается дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика, из-за беспокойства относительно поставок комплектующих из-за войны в Украине. Это может подтолкнуть Москву к сближению с Китаем, что вызывает беспокойство Индии.

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