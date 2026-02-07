Трамп отменил пошлины для Индии после прекращения закупок страной российской нефти
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отменил 25% штрафные пошлины на импорт из Индии. Это решение связано с прекращением Индией закупок российской нефти и снижением торговых барьеров.
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене штрафных пошлин в размере 25% на весь импорт из Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в начале недели Трамп объявил о торговом соглашении с Индией, которое снизило американские тарифы на индийские товары до 18%. В обмен в Нью-Дели согласились прекратить закупки российской нефти и снизить торговые барьеры.
Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей, при этом импорт более дешевой российской нефти помог снизить ее импортные расходы после вторжения москвы в Украину в 2022 году, тогда как западные страны ввели санкции на ее экспорт энергоносителей
Авторы добавляют, что недавно Индия начала замедлять свои закупки из россии. Так, в январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в день и, по прогнозам, снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и до 800 000 баррелей в сутки в марте.
Напомним
По информации Reuters, Индия и США планируют подписать торговое соглашение в марте, после чего Нью-Дели снизит пошлины на американские товары. Индия купит американских товаров на $500 миллиардов, включая самолеты Boeing.
