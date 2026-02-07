Трамп отменил пошлины для Индии после прекращения закупок страной российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене штрафных пошлин в размере 25% на весь импорт из Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что в начале недели Трамп объявил о торговом соглашении с Индией, которое снизило американские тарифы на индийские товары до 18%. В обмен в Нью-Дели согласились прекратить закупки российской нефти и снизить торговые барьеры.

Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей, при этом импорт более дешевой российской нефти помог снизить ее импортные расходы после вторжения москвы в Украину в 2022 году, тогда как западные страны ввели санкции на ее экспорт энергоносителей