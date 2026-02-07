Трамп отменил пошлины для Индии после прекращения закупок страной российской нефти

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 11344 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 20190 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 18547 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 17032 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 21654 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 12672 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 27379 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17848 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20443 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 67733 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1.7м/с
87%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нападение на военных ТЦК в Ровно: неизвестные помогли мужчинам сбежать после ВВК6 февраля, 17:13 • 6652 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях света 7 февраля по всей стране: какие ограничения будут действовать6 февраля, 17:15 • 9098 просмотра
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связи с Джеффри Эпштейном6 февраля, 17:22 • 6086 просмотра
Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство21:12 • 6168 просмотра
Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА22:31 • 5560 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 21651 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 25937 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 27377 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 37982 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 67732 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Денис Шмыгаль
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Милан
Италия
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 3584 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 21456 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 24263 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 33432 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 36618 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Фильм

Трамп отменил пошлины для Индии после прекращения закупок страной российской нефти

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент США Дональд Трамп отменил 25% штрафные пошлины на импорт из Индии. Это решение связано с прекращением Индией закупок российской нефти и снижением торговых барьеров.

Трамп отменил пошлины для Индии после прекращения закупок страной российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене штрафных пошлин в размере 25% на весь импорт из Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в начале недели Трамп объявил о торговом соглашении с Индией, которое снизило американские тарифы на индийские товары до 18%. В обмен в Нью-Дели согласились прекратить закупки российской нефти и снизить торговые барьеры.

Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей, при этом импорт более дешевой российской нефти помог снизить ее импортные расходы после вторжения москвы в Украину в 2022 году, тогда как западные страны ввели санкции на ее экспорт энергоносителей

- пишет издание.

Авторы добавляют, что недавно Индия начала замедлять свои закупки из россии. Так, в январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в день и, по прогнозам, снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и до 800 000 баррелей в сутки в марте.

Напомним

По информации Reuters, Индия и США планируют подписать торговое соглашение в марте, после чего Нью-Дели снизит пошлины на американские товары. Индия купит американских товаров на $500 миллиардов, включая самолеты Boeing.

россия снижает цены на нефть для Китая, чтобы привлечь покупателей - Reuters05.02.26, 22:02 • 3670 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Нью-Дели
Индия
Соединённые Штаты
Украина