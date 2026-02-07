Трамп скасував мита для Індії після припинення закупівель країною російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування штрафних мит у розмірі 25% на весь імпорт з Індії, які були запроваджені через купівлю російської нафти. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Зазначається, що на початку тижня Трамп оголосив про торгівельну угоду з Індією, яка знизила американські тарифи на індійські товари до 18%. В обмін у Нью-Делі погодились припинити закупівлі російської нафти та знизити торгівельні бар'єри.

Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, водночас імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення москви в Україну у 2022 році, тоді як західні країни запровадили санкції на її експорт енергоносіїв