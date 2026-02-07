Трамп скасував мита для Індії після припинення закупівель країною російської нафти

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 11343 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 20183 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 18544 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 17029 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 21650 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12671 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27377 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17848 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20443 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67731 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 21651 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27377 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67732 перегляди
Трамп скасував мита для Індії після припинення закупівель країною російської нафти

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент США Дональд Трамп скасував 25% штрафні мита на імпорт з Індії. Це рішення пов'язане з припиненням Індією закупівель російської нафти та зниженням торговельних бар'єрів.

Трамп скасував мита для Індії після припинення закупівель країною російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування штрафних мит у розмірі 25% на весь імпорт з Індії, які були запроваджені через купівлю російської нафти. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на початку тижня Трамп оголосив про торгівельну угоду з Індією, яка знизила американські тарифи на індійські товари до 18%. В обмін у Нью-Делі погодились припинити закупівлі російської нафти та знизити торгівельні бар'єри.

Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, водночас імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення москви в Україну у 2022 році, тоді як західні країни запровадили санкції на її експорт енергоносіїв

- пише видання.

Автори додають, що нещодавно Індія почала уповільнювати свої закупівлі з росії. Так, у січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на день і, за прогнозами, знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та до 800 000 барелів на добу в березні.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, Індія та США планують підписати торговельну угоду в березні, після чого Нью-Делі знизить мита на американські товари. Індія купить американських товарів на $500 мільярдів, включаючи літаки Boeing.

росія знижує ціни на нафту для Китаю, щоб залучити покупців - Reuters05.02.26, 22:02 • 3670 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Нью-Делі
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна