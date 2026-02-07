Трамп скасував мита для Індії після припинення закупівель країною російської нафти
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп скасував 25% штрафні мита на імпорт з Індії. Це рішення пов'язане з припиненням Індією закупівель російської нафти та зниженням торговельних бар'єрів.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування штрафних мит у розмірі 25% на весь імпорт з Індії, які були запроваджені через купівлю російської нафти. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на початку тижня Трамп оголосив про торгівельну угоду з Індією, яка знизила американські тарифи на індійські товари до 18%. В обмін у Нью-Делі погодились припинити закупівлі російської нафти та знизити торгівельні бар'єри.
Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, водночас імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення москви в Україну у 2022 році, тоді як західні країни запровадили санкції на її експорт енергоносіїв
Автори додають, що нещодавно Індія почала уповільнювати свої закупівлі з росії. Так, у січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на день і, за прогнозами, знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та до 800 000 барелів на добу в березні.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, Індія та США планують підписати торговельну угоду в березні, після чого Нью-Делі знизить мита на американські товари. Індія купить американських товарів на $500 мільярдів, включаючи літаки Boeing.
росія знижує ціни на нафту для Китаю, щоб залучити покупців - Reuters05.02.26, 22:02 • 3670 переглядiв