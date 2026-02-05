росія знижує ціни на нафту для Китаю, щоб залучити покупців - Reuters

$43.170.02
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 18510 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 30213 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28308 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27396 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21984 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14891 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14535 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Популярнi новини
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 23383 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 26655 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 13683 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 19062 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 7938 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

Ексклюзив

15:05 • 16817 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк

Ексклюзив

5 лютого, 10:05 • 62922 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 67944 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 97889 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 97298 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 2420 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 7942 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 19065 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 23387 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 47732 перегляди
росія знижує ціни на нафту для Китаю, щоб залучити покупців - Reuters

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Знижки на російську нафту для Китаю досягли нового рекорду, оскільки продавці намагаються стимулювати попит та компенсувати ймовірні втрати від продажів в Індії. Це відбувається після оголошення торговельної угоди між США та Індією, що передбачає припинення закупівель російської нафти.

росія знижує ціни на нафту для Китаю, щоб залучити покупців - Reuters

Знижки на російську нафту до Китаю досягли нового рекорду, оскільки продавці намагаються стимулювати попит у Китаї та компенсувати ймовірні втрати від продажів в Індії. Про це пише Reuters, передає УНН

Знижки на російський експорт нафти до Китаю цього тижня досягли нового рекорду, оскільки продавці знизили ціни, щоб залучити попит з боку найбільшого імпортера нафти у світі та компенсувати ймовірні втрати від продажів в Індії 

- пише видання. 

Зазначається, що зниження цін для Китаю відбулося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка передбачає припинення закупівель нафти з росії, але без уточнення деталей щодо того, як і коли це відбудеться.

Скорочення мит в обмін на припинення Нью-Делі закупівель російської нафти: Індія анонсувала підписання торгової угоди зі США в березні05.02.26, 14:53 • 3102 перегляди

Припинення поставок з Індії зробить Китай єдиним великим клієнтом дешевої російської нафти. Другий за величиною експортер нафти у світі вже бореться зі спадом попиту з боку Індії через західні санкції, а запаси російської нафти у плавучих сховищах зростають 

- додає видання. 

Аналітики заявляють, що базовий сценарій передбачає, що після укладення торговельної угоди Індія імпортуватиме російську нафту в обсязі від 800 000 до 1 мільйона барелів на день, або 17-21% від загального обсягу імпорту нафти.

Імпорт російської нафти в Індію досяг піку в 2 млн барелів на день у червні минулого року.

Індія вперше після заборони на продукцію з російської нафти експортувала паливо до ЄС05.02.26, 16:58 • 2346 переглядiв

Так, за словами трейдерів, знижки на нафту марки ESPO, яка поставляється з тихоокеанського порту Козьміно до Китаю, цього тижня збільшилися до майже 9 доларів за барель порівняно до ціни еталонної марки нафти Brent. Останні місяці знижки на ESPO коливались близько 7-8 доларів за барель.

Знижки на російську нафту марки Urals, що експортується з країн Балтії - зазвичай до Індії - становили близько 12 доларів за барель і можуть ще більше збільшитися, додали трейдери.

Нагадаємо 

Знижки на російську нафту, що пропонуються індійським нафтопереробним заводам, зросли за останні 10 днів, що ставить питання про те, чи будуть переробники зацікавлені в придбанні партій, попри торгову угоду зі США, яка залежить від зниження закупівель.

