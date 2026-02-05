росія знижує ціни на нафту для Китаю, щоб залучити покупців - Reuters

Знижки на російську нафту до Китаю досягли нового рекорду, оскільки продавці намагаються стимулювати попит у Китаї та компенсувати ймовірні втрати від продажів в Індії. Про це пише Reuters, передає УНН.

Знижки на російський експорт нафти до Китаю цього тижня досягли нового рекорду, оскільки продавці знизили ціни, щоб залучити попит з боку найбільшого імпортера нафти у світі та компенсувати ймовірні втрати від продажів в Індії - пише видання.

Зазначається, що зниження цін для Китаю відбулося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка передбачає припинення закупівель нафти з росії, але без уточнення деталей щодо того, як і коли це відбудеться.

Припинення поставок з Індії зробить Китай єдиним великим клієнтом дешевої російської нафти. Другий за величиною експортер нафти у світі вже бореться зі спадом попиту з боку Індії через західні санкції, а запаси російської нафти у плавучих сховищах зростають - додає видання.

Аналітики заявляють, що базовий сценарій передбачає, що після укладення торговельної угоди Індія імпортуватиме російську нафту в обсязі від 800 000 до 1 мільйона барелів на день, або 17-21% від загального обсягу імпорту нафти.

Імпорт російської нафти в Індію досяг піку в 2 млн барелів на день у червні минулого року.

Так, за словами трейдерів, знижки на нафту марки ESPO, яка поставляється з тихоокеанського порту Козьміно до Китаю, цього тижня збільшилися до майже 9 доларів за барель порівняно до ціни еталонної марки нафти Brent. Останні місяці знижки на ESPO коливались близько 7-8 доларів за барель.

Знижки на російську нафту марки Urals, що експортується з країн Балтії - зазвичай до Індії - становили близько 12 доларів за барель і можуть ще більше збільшитися, додали трейдери.

Знижки на російську нафту, що пропонуються індійським нафтопереробним заводам, зросли за останні 10 днів, що ставить питання про те, чи будуть переробники зацікавлені в придбанні партій, попри торгову угоду зі США, яка залежить від зниження закупівель.